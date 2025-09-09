El PSOE critica la «mala planificación» de las obras en los entornos escolares

El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

El curso escolar ha comenzado y las obras en el entorno del Tierno Galván no han terminado. Es la crítica, a grandes rasgos, que el Grupo Municipal Socialista ha realizado este martes al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. «El inicio del curso ha comenzado con una incidencia que pone en evidencia la mala gestión de Carnero por la falta de planificación de las obras», apuntan los socialistas. En un comunicado, el concejal, Luis Vélez, reitera que el tiempo ha «puesto en evidencia» la «mala planificación» del equipo de Gobierno PP-Vox. «El pasado 7 de julio el edil de Tráfico Movilidad (Alberto Gutiérrez Alberca) presentó a bombo y platillo las obras del entorno del colegio Tierno Galván y prometió su conclusión en un plazo de dos meses. Hoy no se ha pasado por allí. Estamos ante un ejemplo flagrante de mala gestión», apunta Luis Vélez, concejal del PSOE.

La respuesta por parte del Ayuntamiento la da el responsable del área mencionado, Alberto Gutiérrez Alberca. «Son unas actuaciones aplaudidas por la comunidad educativa. Que mejoran la seguridad vial, que favorecen el acceso de los menores a un centro educativo. Todas estas intervenciones que hemos realizado en verano, también en el entorno de La Victoria, de San Juan o de Felipe II. Tienen obsesión por no valorar nada de las actuaciones que se realizan», ha defendido el concejal del PP, quien también ha adelantado que las obras de los entornos escolares seguros seguirán en el futuro en el colegio Íñigo de Toro.

Parte del nuevo mobiliario ya se ha instalado junto al colegio y en la acera del parque del Reloj

Las obras en el Tierno Galván arrancaron a principios de julio y contaban con un plazo de ejecución de dos meses. La actuación ya ha avanzado para ampliar las aceras a lo largo de Manuel Silvela, que se ensanchan hasta los nueve metros justo a la entrada del centro educativo y que reduce el número de plazas de aparcamiento en el lado del colegio. También se ha terminado la acera en el lado opuesto, junto al parque del Reloj, si bien todavía falta por pintar el paso de cebra que unirá los dos extremos justo al acceso principal del Tierno Galván.

Ampliar Una familia entra este martes al colegio Tierno Galván por el acceso principal. Carlos Espeso

Respecto a la actuación, desde el grupo socialista también aseguran que la dilación ha obligado a las familias a llevar a sus hijos por una entrada alternativa al colegio. «El acceso principal está rodeado de grava, adoquines, vallas, máquinas y material de construcción», afirman. Desde el Ayuntamiento apuntan a que las entradas son «perfectamente accesibles». De hecho, junto a la entrada del centro educativo ya se ha instalado parte del nuevo mobiliario, a excepción del banco con forma de sarcófago, que por el momento se ubica en el lado del parque del Reloj de Parquesol.

También critican desde la oposición la pérdida de plazas de estacionamiento en el entorno escolar del barrio, donde recuerdan que Carnero «prometió» construir un aparcamiento subterráneo en la plaza Marcos Fernández. «Es una contradicción, quienes más número de plazas de aparcamiento eliminaron en Parquesol fueron ellos. Nosotros estamos en la línea de construir un estacionamiento subterráneo. Pero el número de plazas que se han sustituido en el entorno del colegio para mejorar la accesibilidad y el mobiliario no puede ser objeto de crítica. Y si lo es, es que el Grupo Municipal Socialista ha perdido el norte», zanja el concejal.

La oposición apunta a que el 11 de abril la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León fijó la apertura del curso escolar 2025-2026 el 8 de septiembre, un día más tarde en la capital vallisoletana por ser festivo. «Han transcurrido seis meses. Este martes, la empresa elegida por el Ayuntamiento sigue realizando las obras de adecuación del entorno escolar del Tierno Galván». La intervención, financiada por los Fondos Europeos Next Generation EU, cuenta con un presupuesto de 257.242 euros y se estableció un plazo de ejecución de dos meses.