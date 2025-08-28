El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vendimia nocturna en un viñedo de la DO Rueda, el lunes por la noche. Aida Barrio

Viticultores de la DO Rueda temen la entrada de uva externa por la bajada de la producción

«Provocaría que no estemos asegurando la calidad de los vinos y que se ejerza presión a la baja sobre el precio de la uva local», asevera la Asociación de Viticultores

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:52

Un centenar de viticultores se reunió el pasado martes para abordar los problemas que afectan al sector vitícola de la Denominación de Origen (DO) Rueda y mostrar su «preocupación por la bajada de la producción» de uva en los viñedos de la zona debido, principalmente, a dos motivos: la «gran afección» del mildiu y las «importantes» tormentas de granizo.

En este sentido, la Asociación de Viticultores de la DO Rueda estima que la producción de uva será un 35% inferior respecto a la pasada campaña y prevé que se recogerán en esta vendimia unos 95 millones de kilos de uva. «Entre los viticultores se extiende el miedo de que esa bajada de producción sea cubierta por uva o vino procedente de fuera de la DO, lo que provocaría que no estemos asegurando la calidad de los vinos que se producen en nuestra región vitícola», lamenta la agrupación a través de un comunicado en el que también incide en la preocupación por que «se ejerza presión a la baja sobre el precio local de la uva».

Así, consideran que un «precio adecuado para cumplir con la ley de la cadena alimentaria y ser viables económicamente», el coste de la uva convencional debería rondar el euro el kilogramo y la uva ecológica, 1,25 euros cada kilo. «Recordamos a todos los viticultores la obligación de tener firmado un contrato de comercialización de la uva al menos 24 horas antes de la vendimia en el que se recoja un precio digno para poder cubrir los costes de producción», subraya la asociación.

Asimismo, insta al Consejo Regulador de Rueda a que «cumpla con su compromiso de salvaguardar la pureza del caldo producido con las uvas de la DO Rueda y que sean estrictos a la hora de controlar las existencias en las bodegas». «La supervivencia de los viticultores depende en buena parte de que el Consejo Regulador sepa hacer bien su trabajo y de que las bodegas y viticultores rememos en la misma dirección», concluye el comunicado.

