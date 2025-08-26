La DO Rueda arranca una vendimia que prevé «de muy buena calidad» pese al impacto del mildiu

Los viticultores de la Denominación de Origen (DO) Rueda ya han iniciado una vendimia ajustada «a fechas más tradicionales» por la última ola de calor ... y con la previsión de que la uva sea «de muy buena calidad». Aunque «ya se ha empezado algo», no será hasta dentro de «siete o diez días» cuando comience «de verdad» el proceso en la citada demarcación geográfica. Así lo asegura el director general de la DO, Santiago Mora, quien concreta que aún es pronto para estimar cuántos kilos de uva podrán recogerse debido, fundamentalmente, a dos factores: las importantes precipitaciones y el mildiu, una enfermedad que afecta principalmente a la vid cuando las condiciones son húmedas y templadas, generando un daño rápido y severo en las plantas.

«Hasta que no esté más avanzada la vendimia no sabremos cómo será de cantidad porque nunca hay dos años iguales. Este año, la gran cantidad de agua caída en invierno y en primavera ha afectado de dos formas diferentes; los recursos hídricos han aumentado, pero ha habido un problema que hacía años que no teníamos, y es que en algunas de las zonas más tradicionales de la DO ha afectado el mildiu», afirma Mora, que remarca que el daño es desigual en función del viñedo.

En cuanto a la calidad, se espera que sea muy buena» pese al impacto del mildiu, puesto que este microorganismo hace merma únicamente en la producción. «Sanitariamente, las uvas están en muy buen estado, pero tampoco sabemos cómo será de cantidad porque también hay muchas zonas que no están nada afectadas», insiste el director general de la Denominación de Origen.

Por su parte, el director técnico del Consejo Regulador de la DO, Jesús Díez, hace hincapié en que la uva se presenta con «unas condiciones sanitarias excelentes» pese a las abundantes lluvias de la primavera que provocaron la aparición del mildiu en algunas zonas. «Como accidentes climatológicos, es importante mencionar el pedrisco sufrido en la provincia de Valladolid el 4 de julio, que afectó a una amplia zona del territorio. Sin embargo, las condiciones de maduración son muy buenas, siendo los índices de madurez de cada parcela los que establecerá las fechas de vendimia», asevera.

Son muchas las bodegas de la demarcación que ya han iniciado el proceso. Por ejemplo, Cuatro Rayas arranca esta semana con la recogida de la variedad Sauvignon Blanc, mientras que será a partir de la segunda semana de septiembre cuando comience la recolección de la uva Verdejo, la variedad reina de la Denominación de Origen Rueda y el momento de mayor actividad de la campaña. Así, los cerca de 300 socios viticultores de la cooperativa afrontan la vendimia -dura aproximadamente un mes- con «optimismo» y auguran una cosecha «positiva tanto por la calidad de la uva como por la cantidad que se espera recoger», según señalan desde la bodega. De media, recogen unos 16 millones de kilos de uva entre todas las variedades.

Asimismo, este año, durante este periodo se crearán en torno a cincuenta empleos, que se sumarán a la plantilla fija de cerca de un centenar de trabajadores. En total, Cuatro Rayas genera en la zona cerca de 700 puestos de trabajo entre empleos directos, vinculados a los socios cooperativistas e indirectos derivados de su actividad.

La campaña cuenta con 1.540 viticultores y 78 bodegas elaboradoras y una superficie inscrita de 20.772,95 hectáreas

Por su parte, Dalmadel y bodegas Mayor de Castilla prevé que la vendimia se prolongue unas 26 noches (comenzaron el día 25 de agosto por la noche) y con una producción menor, aunque de buena calidad, por el mildiu, tal y como avanza su gerente, Miguel Mélida. Este bodeguero, que comenzó en 2001 con una máquina de vendimiar, ha levantado la mayor empresa de servicios vitícolas y oleícolas de Europa. Realizan la vendimia de la uva en Castilla y León y Castilla-La Mancha y cosechan unas 9.000 hectáreas.

Para Ramón Sanz, viticultor de La Seca propietario de la empresa familiar La Aranzada, con 77 hectáreas de viñedo, en esta ocasión la vendimia «viene con un retraso de unos diez días». «El año pasado, la vendimia del Sauvignon comenzó el 25 de agosto, pero este año seguramente hasta la primera semana de septiembre no empezará, y una semana o diez días más tarde se hará con el verdejo», subraya, mientras estima que en su explotación se recogerá solo un 30 o un 40% con respecto a cosechas anteriores debido al mildiu, aunque se mantendrá la calidad.

El 98%, variedades blancas

Quien también espera una vendimia «muy tardía» es Francisco Lozano, viticultor de La Seca con 58 hectáreas de viñedo. Previsiblemente, hasta pasado mediados de septiembre no comenzará, y aunque confía en que la calidad de la uva sea buena, en lo relativo a cantidad «es un desastre» debido, de nuevo, al mildiu. En su caso, espera recoger en torno al 30% (por ejemplo, en parcelas donde estimaba recoger unos 6.000 kilos, se han cogido 4.000).

También en La Seca, Jorge Nieto, que lleva unas 40 hectáreas de viñedo, dice que hay algunos «que han perdido el 100% y no se va a vendimiar», mientras que en otros espera recoger en torno al 50%. «A la calidad no afecta nada, va a ser excelente», apostilla.

Otro ejemplo es bodegas Reina de Castilla. Esta cooperativa de La Seca que solo recoge uva propia -con el 97% de variedad verdeja- comenzará la campaña en aproximadamente dos semanas y espera una calidad de uva «muy buena», con la expectativa de recoger 1,3 millones de kilos.

Este año, la campaña de la DO cuenta con 1.540 viticultores y 78 bodegas elaboradoras, entre las que se encuentra una nueva incorporación, bodegas Vinisimo, ubicada en Rueda. La superficie inscrita es de 20.772,95 hectáreas. De ellas, cerca del 98% corresponden a variedades blancas y de estas, el 88% son de Verdejo, variedad principal de la Denominación de Origen Rueda.