Vendimia nocturna en la Denominación de Origen de Rueda, el lunes.

Vendimia nocturna en la Denominación de Origen de Rueda, el lunes. Aida Barrio

Valladolid

La DO Rueda arranca una vendimia que prevé «de muy buena calidad» pese al impacto del mildiu

«Hasta que no esté más avanzada la campaña no sabremos cómo será de cantidad porque nunca hay dos años iguales», subraya el director general de la Denominación de Origen

Miguel Ángel Rochas

Martes, 26 de agosto 2025, 19:14

Los viticultores de la Denominación de Origen (DO) Rueda ya han iniciado una vendimia ajustada «a fechas más tradicionales» por la última ola de calor ... y con la previsión de que la uva sea «de muy buena calidad». Aunque «ya se ha empezado algo», no será hasta dentro de «siete o diez días» cuando comience «de verdad» el proceso en la citada demarcación geográfica. Así lo asegura el director general de la DO, Santiago Mora, quien concreta que aún es pronto para estimar cuántos kilos de uva podrán recogerse debido, fundamentalmente, a dos factores: las importantes precipitaciones y el mildiu, una enfermedad que afecta principalmente a la vid cuando las condiciones son húmedas y templadas, generando un daño rápido y severo en las plantas.

