Cien viticultores de La Seca se reúnen para atajar el problema del mildiu

A las seis de la tarde de hoy viernes se dieron cita en el el salón de actos de La Cilla en La Seca unos ... cien viticultores y vecinos de la localidad ante una convocatoria del Ayuntamiento para intentar dar soluciones a un problema gravísimo al que se enfrentan, al haber sido atacada la zona de La Seca por el mildiu.

Empezó la reunión la alcaldesa de La Seca, Clara Eugenia Rivera, agradeciendo a los vecinos y viticultores que se habían acercado a la reunión a los cuales pidió disculpas por la reunión del martes pasado con diferentes alcaldes de la zona, la Subdelegación del Gobierno y diversas asociaciones sindicales, en la que no citó a los agricultores; aunque algunos sí se acercaron.

Acercar posturas

En esta reunión la alcaldesa planteó a vecinos y viticultores que dieran ideas para ver qué solución se podía tomar, ya que desde el Ayuntamiento son mínimas las soluciones que se pueden plantear, si bien se pueden acercar posturas y transmitirlas a los órganos competentes.

En la reunión fueron varios los viticultores que pusieron sus ideas en liza y, sobre todo, el malestar que hay; pues la enfermedad está muy avanzada, y en algunos de los casos llega hasta el 70% de la producción sabiendo que habrá muchos que le llegue al 100% y no puedan vendimiar nada.

Propuesta de declaración de zona catastrófica

Entre las muchas propuestas que se expusieron están las de pedir ayudas directas, créditos blandos, ayudas vía cotización a la Seguridad Social para empresas con empleados en explotaciones vitivinícolas más facilidad y menos trabas para quemar los restos de poda; así como bonificaciones en las primas de los seguros y en el IRPF, además de estudiar la propuesta de declararlo como zona catastrófica.

Algunos viticultores declaraban que no había que esperar a la vendimia para que se hiciera peritajes a la finca afectadas que había que mover los hilos necesarios para que los peritajes se hicieran ahora para saber exactamente cómo se encontraba la situación.

Muchos de ellos consideran que si no hay ayuda, la catástrofe va a ser total porque han invertido mucho dinero en productos y en trabajo de poda y labores en las viñas y si no recogen cosecha no podrán ni pagar los créditos ni tener dinero para hacer labores continuas en las siguientes campañas.

Desde la Denominación de Origen Rueda tienen más o menos calculado que hay unas 8.000 hectáreas afectadas de un total de 20.000 que tiene la denominación si bien es cierto que La Seca ostenta la mayor superficie de viñedos de Castilla y León con 3.700 hectáreas, lo cual supone un problema muy grave para las ciento de familias que viven de ello.

Otra propuesta fue que, de forma excepcional, Agroseguro se haga cargo; algo difícil pues de Madrid hacia el norte no contemplan esa posibilidad, ya que hace unos años pasó en La Mancha y no lo aceptaron.

Al final se propuso al Ayuntamiento que se intentara conectar con Sindicatos, con el Consejo Regulador, la Junta y el Ministerio de Agricultura para pedir Ayudas directas o préstamos e intentar pedir la catalogación de Zona Catastrófica, que todos los viticultores afectados tienen que intentar ir de la mano y ver la repercusión que tiene ser la zona de más hectáreas tiene de viñedos en Castilla y León y está afectada por una enfermedad que puede ser una catástrofe con unas consecuencias muy negativas para la comarca.

Uno de los viticultores que más activo estuvo fue Ramón Sanz, que valoró de forma positiva la reunión por el hecho de que hay muchísimos vecinos con el mismo problema -que no es un hecho aislado-, que el problema es muy grave porque afecta a la economía del pueblo donde hay que pagar muchos sueldos y Seguridad Social a los trabajadores no solamente es el problema de no coger uvas, y si no se coge uvas pues ¿de que van a vivir cientos de familias que directa o indirectamente viven de ello?, es un problema que está ahí y no se puede negar ni tapar, si no poner soluciones, según se puso en común.