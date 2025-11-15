El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Al mayordomo correspondió lanzar el último azafate de castañas

Al mayordomo correspondió lanzar el último azafate de castañas M.G.Marbán

Valladolid

La lluvia da una tregua para que Villalán de Campos vuelva a correr las castañas

La Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio vivió este sábado su tradicional función en un gran ambiente festivo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:59

Para los vecinos de un pueblo, sus tradiciones son una de las formas más importantes que tienen de permanecer en el tiempo, convirtiendo la memoria ... colectiva en identidad. Centenarias tradiciones como la función que celebró este sábado la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio de Villalán de Campos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

