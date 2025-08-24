Villalán de Campos solicita a la ONU la declaración del 23 de agosto como Día Internacional de la Gaseosa

El Norte Valladolid Domingo, 24 de agosto 2025, 17:50 Comenta Compartir

La localidad de Villalán de Campos volvió a destacar este pasado sábado por su constante impulso creativo y de gran originalidad al celebrar el día internacional de la gaseosa en una divertida y amena velada en la que el gran protagonista fue el popular cómico Leo Harlem. Por la mañana, el actor disfrutó en Medina de Rioseco, como gran aficionado, de la fabulosa colección de bicicletas, motos y coches del italiano Mario Occhiuzzi, y a primera hora de la tarde de los tesoros del Museo de San Francisco.

Con la presencia de numerosos vecinos y allegados, la plaza del pueblo fue el espacio que acogió una mesa redonda en la que Leo Harlem, como moderador, dio lectura a la carta que el Consistorio alano ha hecho llegar al secretario general de la ONU solicitando la declaración del 23 de agosto como Día Internacional de la Gaseosa «con el aval de la comunidad local y el respaldo simbólico de quienes valoran este producto por su tradición, sencillez y valor cultural».

En la carta, se recuerda que «la gaseosa ha sido durante décadas un símbolo de reunión, alegría y celebración, especialmente durante la década de los años sesenta en nuestro país, donde era habitual que los niños la recibieran como un regalo preciado, ligado a los momentos festivos y familiares». «En nuestra localidad, como en muchas otras del mundo, este producto conserva un lugar privilegiado en la memoria colectiva», se destaca.

Además de comunicar la celebración durante el 23 de agosto de una feria monográfica de la gaseosa, con la participación de productores locales, estudiosos de su historia, vecinos y visitantes, se manifiesta que «instituir el Día Internacional de la Gaseosa contribuirá a reforzar los lazos culturales y afectivos en torno a una tradición humilde, pero significativa, con presencia en numerosos países y generaciones».

En la mesa redonda, junto a la que había una bella instalación con las antiguas botellas de gaseosa de tapón hermético, participaron el alcalde de la localidad, Ignacio Sánchez, como experto en gaseosa por su profesión. El regidor indicó cómo «antes cada pueblo tenía su fabricante» y dio la palabra a la veterana vecina Chelo Martín, que en su juventud participó en la fabricación de gaseosa en su Cuenca de Campos natal, en la fábrica de su padre, Teodoro Martín.

También tomó la palabra el profesor jubilado Javier Sánchez, quien centró su intervención en el cuento 'La gaseosa', de Julio Llamazares y leyó algunos fragmentos como «metáfora de la fugacidad de la vida».

Por su parte, Inmaculada Cañibano, con toda una vida dedicada al vino, manifestó que «la humilde gaseosa ha sostenido el vino y muchas empresas de vino», al tiempo que recordó que «empezó a triunfar porque se bebía con vino por la gente que no bebía vino». Uno de los momentos más divertidos de la velada fue cuando los componentes de la mesa participaron en una cata de gaseosas, en la que valoraron aspectos como el sabor, pero también si las burbujas se mantenían o desaparecían. La mejor valorada fue La Casera.

Casi al final de la actividad, el colaborador de El Norte de Castilla Miguel García Marbán leyó el cuento 'La gaseosa que quiso ser torre', que había escrito para la ocasión. También se leyó un poema de Luis Antonio Gutiérrez y se llevó a cabo un brindis de todos los presentes con gaseosa con un «viva la gaseosa» y «larga vida a la gaseosa», que lanzó Leo Harlem mientras se oía de fondo a Peret cantando 'A todo gas'.

El popular cómico y actor dinamizó la actividad con sus constantes y divertidos comentarios, a la vez que aplaudió la iniciativa al «reivindicar el valor de este producto». Durante su estancia en Villalán de Campos, se mostró cercano y se hizo fotografías con todos los que se lo pidieron. La actividad estuvo coordinada por el vecino Satur Merino, siempre muy implicado en todo lo que tiene que ver con su pueblo natal.

Además de dar gracias a todos los asistentes a la actividad, así como a los participantes en la mesa, de forma especial a Leo Harlem, el alcalde, Ignacio Sánchez, aseguró que «en nuestro ánimo está repetirlo todos los 23 de agosto». «Veremos qué dice la ONU sobre nuestra petición, aunque es seguro de que no cejaremos en nuestro empeño a las primeras de cambio, porque hemos prendido la mecha y trataremos de conseguir el objetivo», recalcó el regidor.