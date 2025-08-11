Villagómez la Nueva reuda cerca de 3.000 euros a favor de los enfermos de alzhéimer

Una vez más, la actividad vacacional del medio rural, con atractivos programas estivales, se detuvo para hacer un hueco a la solidaridad. Algo que ha ... sucedido en el pequeño pueblo terracampino de Villagómez la Nueva, con apenas una treintena de vecinos en invierno, al celebrar distintas actividades destinadas a recaudar fondos a favor de los enfermos de alzhéimer.

Las actividades comenzaron el sábado al mediodía con la fiesta de la espuma, que hizo las delicias, en especial, de los más pequeños. Por la tarde, con la colaboración vecinal, tenía lugar el pincho solidario, con la venta de sabrosas tapas saladas y dulces en un ambiente festivo que estuvo amenizado por las músicas de Juanillo, con la presencia de vecinos de pueblos cercanos. El domingo, a primera hora, medio centenar de andarines se daba cita en la plaza del pueblo antes de empezar, a pesar del calor, un recorrido de cerca de cuatro kilómetros. Cada participante se había ocupado de buscar patrocinadores para cada kilómetro realizado, siendo introducido lo recaudado en una urna. Tras la marcha, de nuevo en la plaza, a los andarines les esperaba, para reponer fuerzas, el sabroso almuerzo preparado por Elena, del bar La Nueva.

Junto al Ayuntamiento de la localidad y sus vecinos, el alma mater de las jornadas es Susana Daniel, quien destacó que «el objetivo es recaudar fondos para una causa solidaria, pero también una manera de dinamizar la vida del pueblo». En este sentido recordó que las jornadas se iniciaron en 2023, siendo a beneficio de la Asociación de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, de Castilla y León, a causa de que había fallecido un vecino de esta enfermedad. Entonces, dado el éxito de la iniciativa, «se decidió que cada año se repitieran las jornadas, cada vez por una causa diferente», según explicó Susana Daniel, quien señaló que el pasado año la actividad fue a beneficio de la Asociación Española de los Afectados de Cáncer de Pulmón.

Con la venta de 160 camisetas, la rifa de productos donados por la tienda Caballo Blanco Gourmet de Villalón de Campos, el pincho solidario y la marcha se han logrado recaudar cerca de 3.000 euros, que irán destinados a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valladolid. Susana Daniel quiso destacar la colaboración de los vecinos, en especial de los más jóvenes, a la vez que agradeció a todas las personas participantes en las distintas actividades.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valladolid nació en 1995 con la misión de la defensa y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por alzhéimer u otras demencias similares y las de sus familiares. Su labor se centra en detectar dificultades y necesidades de las personas que sufren alzhéimer y de sus familias. Por una parte, para prestarle aquellos servicios que mejoren su calidad de vida y su capacidad para enfrentarse a situaciones cotidianas, y por otra, lograr el reconocimiento de sus derechos, removiendo la conciencia colectiva y mediando entre los afectados y las administraciones.