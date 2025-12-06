Villabrágima revive la centenaria tradición de la matanza

Dice un refrán popular que «Por Santa Catalina (4 de diciembre), mata tu cochina», en referencia que es tiempo para la matanza. Un rito tradicional ... de la cultura rural que este sábado la localidad de Villabrágima, como cada 6 de diciembre, volvió a convertir en el motivo de un día festivo con la séptima edición de su particular Jornada de la Matanza, que de nuevo organizó el Ayuntamiento de la localidad con participación de cientos de personas, entre vecinos y visitantes.

La actividad arrancó a media mañana en la plaza Mayor con el quemado, raspado, sacado de vísceras y destazado, que corrió a cargo del carnicero local Cecilio Yáñez `Ceci´, ayudado por Jorge Villa, Alfonso García, Juan Carlos Lobato y el concejal Roberto Martín, quien volvió a comentar cada uno de los pasos del rito, con gran interés para jóvenes y pequeños, en uno de los objetivos de la actividad. Más tarde se llevó a cabo la elaboración de embutidos. A sus 48 años, Cecilio Yáñez volvió a recordar que se inició en el oficio hace más de cuatro décadas, con unos seis años, con un cuchillo de cocina, junto a su abuela Esther Herrero, conocida como Polda. Ceci destacó que «es muy importante que la tradición no se pierda», de ahí su ilusión cada año para colaborar en la actividad.

Más tarde, los asistentes pudieron degustar más de 700 raciones de jijas con un huevo frito y limonada o vino en un ambiente festivo al que contribuyó al mediodía los bailes del grupo de danzas de Castromonte con las músicas de los dulzaineros, tanto en la plaza como en los bares de la localidad, donde se han ofrecido postres variados a un módico precio. Durante la jornada, se sortearon dos medios marranos y dos jamones. La carnicería El Arco, las asociaciones de la localidad y un buen número de vecinos colaboraron en la iniciativa, entre las que se encontraba un grupo de mujeres encargadas de freír 350 kilos de jijas y muchas docenas de huevos. Las músicas de DJs Guillermo Daza, Lorenzo y Crazy Loco animaron la noche en el mejor broche de la jornada.

El alcalde de la localidad, Eduardo Sahagún, destacó que la jornada «es un día muy especial para nuestro pueblo», asegurando que «es una tradición que nos une y nos recuerda nuestra raíces». También señaló que el hecho de que se hayan repartido más de 700 raciones «es dato refleja compromiso con esta tradición». Además de «esperar que todos hayan disfrutado de la comida y de la compañía», quiso tener «un agradecimiento a todos los organizadores y voluntarios que trabajan duro para la preparación de este evento». Esta Jornada de la Matanza se ha convertido en un motivo de encuentro para los vecinos de la localidad y en atractivo turístico para muchos otros que quieren conocer de cerca el ritual de la matanza tradicional de los pueblos de la comarca

En su magnífico libro Camino olvidado, completo estudio antropológico-social del ámbito rural en la denominada Tierra de Campos, centrándose en Villabrágima, el etnógrafo e historiador local Modesto Martín Cebrián expresa que «el cerdo ha jugado un papel importante en la subsistencia diaria de los habitantes de Villabrágima, de manera que era habitual que en todas las viviendas de la población se criaran uno o dos cerdos para el consumo local». Respecto a la matanza, explica que «era un día especial, tanto para los niños, que no acudían a la escuela, como para los mayores, los hombres, para ayudar a sacrificar el cerdo, y las mujeres, para ayudar a hacer el mondogo, convirtiéndose este sacrificio en un rito social con la participación de parientes y amigos»