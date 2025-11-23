El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

En la celebración no faltó la foto de recuerdo con los jubilados y la corporación municipal El Norte

Los mayores de Villabrágima celebran su tradicional Día de la Hermandad de Jubilados

La mayordoma de 2025, Andrea Martín, hizo entrega al de 2026, Marcelo Toribio, del bastón de mando marcando un momento especial que simboliza la continuidad de la asociación.

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:42

Cualquier motivo es bueno si da lugar a la grata reunión de la personas con la consiguiente convivencia. Algo que sabe muy bien la Asociación ... de Jubilados El Arco de Villabragima, cuyos veteranos socios, como cada fin del mes de noviembre, se reunieron este viernes para celebrar su tradicional Día de la Hermandad de Jubilados en unos actos que, con la presencia de la corporación municipal, con su alcalde, Eduardo Sahagún, a la cabeza, se iniciaron en la sede de la asociación, en el Centro de Día, con la entrañable entrega que la mayordoma de este año, Andrea Martín, hizo al del año que viene, Marcelo Toribio, del bastón de mayordomo, marcando un momento muy especial que simboliza la continuidad de la asociación, que este día celebra su fundación.

