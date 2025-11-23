Los mayores de Villabrágima celebran su tradicional Día de la Hermandad de Jubilados

Cualquier motivo es bueno si da lugar a la grata reunión de la personas con la consiguiente convivencia. Algo que sabe muy bien la Asociación ... de Jubilados El Arco de Villabragima, cuyos veteranos socios, como cada fin del mes de noviembre, se reunieron este viernes para celebrar su tradicional Día de la Hermandad de Jubilados en unos actos que, con la presencia de la corporación municipal, con su alcalde, Eduardo Sahagún, a la cabeza, se iniciaron en la sede de la asociación, en el Centro de Día, con la entrañable entrega que la mayordoma de este año, Andrea Martín, hizo al del año que viene, Marcelo Toribio, del bastón de mayordomo, marcando un momento muy especial que simboliza la continuidad de la asociación, que este día celebra su fundación.

Más tarde tuvo lugar en el salón de baile del Centro Cultural la comida de hermandad con un menú en el que se degustaron platos como sopa de pescado o salpicón, seguido de espárragos o langostinos y lechazo, pollo o bacalao, siendo el postre mouse de limón. En un ambiente festivo, la jornada continuaba por la tarde con un bingo con regalos que puso fin a la jornada en un día lleno de risas, amistad y compañerismo, que, sin duda, refuerzan los lazos que unen al pueblo.

Para el alcalde, Eduardo Sahagún, «es un día muy especial para todos nosotros porque celebramos las experiencias, la sabiduría y vivencias de cada uno de nuestros mayores, que han contribuido para que nuestro pueblo sea mejor». En este sentido, en nombre de toda corporación, quiso manifestar «todo nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho y siguen haciendo», a la vez que deseó que «este día sea un día de hermandad entre todos». Con más de 80 socios, la Asociación El Arco participa en una gran variedad de talleres, manualidades, cursos de memoria y gimnasia de mantenimiento, entre otras actividades, así como siempre se presta a colaborar en iniciativas como La Noche de las Antorchas o la Jornada de la Matanza.