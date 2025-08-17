El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una temporera deja las uvas recién cortadas en la cesta. Pago de Carraovejas

Valladolid

La vendimia se encarece: menos manos y más máquinas

La falta de temporeros dispara las tarifas por encima de 15 euros la hora y acelera la apuesta por la mecanización en las bodegas

Lucía San José

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:16

En los viñedos vallisoletanos, el sonido de las tijeras convive cada vez más con el zumbido de las vendimiadoras. La campaña llega marcada por una ... escasez de mano de obra, salarios cada vez más altos y decisiones estratégicas que dividen al sector en septiembre: apostar por la velocidad y eficiencia de la máquina o mantener la precisión y el cuidado de la vendimia manual. Las bodegas buscan el equilibrio antes de que el reloj y el termómetro jueguen en su contra. Mientras, las cuadrillas de temporeros eligen solo trabajar con «los de confianza».

