Cebreros inaugura las vendimias en la región con el albillo real

La Denominación de Origen Protegida Cebreros, en l a provincia de Ávila, ha abierto la vendimia 2025 en Castilla y León, con la recogida de la variedad albillo mayor. La campaña de recolección que llega algo más tarde que en años anteriores, tras un ciclo donde las lluvias han sido protagonistas. Desde el Consejo Regulador, esperar una cosecha de entre 700.000 y 800.000 kilos de uva, con sus dos variedades autóctonas: el albillo real y la garnacha tinta. «Este 2025 ha registrado precipitaciones por encima de la media en la mayor parte del territorio», confirman desde la marca de calidad. Algo que. según inciden, ha beneficiado el buen desarrollo de los viñedos y aumentado las reservas hídricas.

El albillo real, la variedad blanca insignia de la D.O.P, ocupa en torno a 50 hectáreas, aproximadamente el 10% de las cerca de 500 hectáreas inscritas en la denominación.

Por otra parte, la Denominación avanza que la garnacha tinta, variedad tinta predominante, se encuentra en distintas fases de envero, e incluso en algunas zonas aún no ha comenzado a enverar, «dependiendo principalmente de la altitud y orientación de los viñedos». La vendimia de esta variedad se extenderá desde finales de agosto hasta mediados de octubre, adaptándose a las particularidades de cada parcela.

La campaña en Cebreros, desvelan, se ha salvado con pocas enfermedades en viñedo y sorteando granizadas extremas. «La incidencia de oídio se está sintiendo de manera puntual en algunos viñedos y el mildiu apenas ha tenido impacto, siendo en este caso unos privilegiados, ya que la presión de este hongo ha causado estragos en amplias zonas de la España», explican. Asimismo, los viñedos han evadido en gran medida las granizadas que han golpeado otras regiones.