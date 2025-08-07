El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vendimia de albillo real en Cebreros. E.N.
Somos Campo

Cebreros inaugura las vendimias en la región con el albillo real

La zona de calidad apenas ha tenido afecciones por mildiu

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:15

La Denominación de Origen Protegida Cebreros, en l a provincia de Ávila, ha abierto la vendimia 2025 en Castilla y León, con la recogida de la variedad albillo mayor. La campaña de recolección que llega algo más tarde que en años anteriores, tras un ciclo donde las lluvias han sido protagonistas. Desde el Consejo Regulador, esperar una cosecha de entre 700.000 y 800.000 kilos de uva, con sus dos variedades autóctonas: el albillo real y la garnacha tinta. «Este 2025 ha registrado precipitaciones por encima de la media en la mayor parte del territorio», confirman desde la marca de calidad. Algo que. según inciden, ha beneficiado el buen desarrollo de los viñedos y aumentado las reservas hídricas.

El albillo real, la variedad blanca insignia de la D.O.P, ocupa en torno a 50 hectáreas, aproximadamente el 10% de las cerca de 500 hectáreas inscritas en la denominación.

Por otra parte, la Denominación avanza que la garnacha tinta, variedad tinta predominante, se encuentra en distintas fases de envero, e incluso en algunas zonas aún no ha comenzado a enverar, «dependiendo principalmente de la altitud y orientación de los viñedos». La vendimia de esta variedad se extenderá desde finales de agosto hasta mediados de octubre, adaptándose a las particularidades de cada parcela.

La campaña en Cebreros, desvelan, se ha salvado con pocas enfermedades en viñedo y sorteando granizadas extremas. «La incidencia de oídio se está sintiendo de manera puntual en algunos viñedos y el mildiu apenas ha tenido impacto, siendo en este caso unos privilegiados, ya que la presión de este hongo ha causado estragos en amplias zonas de la España», explican. Asimismo, los viñedos han evadido en gran medida las granizadas que han golpeado otras regiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  4. 4 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  5. 5

    Nuevo incendio en la zona en la que se ubica el mayor vertedero ilegal de Valladolid
  6. 6

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  7. 7

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  8. 8

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  9. 9 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos
  10. 10 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cebreros inaugura las vendimias en la región con el albillo real

Cebreros inaugura las vendimias en la región con el albillo real