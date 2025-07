Veinte jóvenes de Pedrajas darán la chapa por la paz en Madrid

Bajo el título de 'Embajadores por la Paz', una veintena de jóvenes de Pedrajas de San Esteban participarán del 11 al 18 de julio en ... un intercambio juvenil europeo junto a otros coetáneos de los pueblos hermanados con la villa piñonera, Saint-Nolff (Francia) y Mola di Bari (Italia), formando un grupo de cincuenta y cuatro participantes, que se alojarán en el albergue 'Sierra de Gredos' de la localidad abulense de Navaluenga y que dedicarán una jornada en Madrid para dar literalmente la chapa a los turistas repartiendo mensajes contra la guerra.

Los participantes en este intercambio han elaborado 3.000 chapas con el mensaje 'I Love Peace' (Yo Amo la Paz), que ellos mismos, junto a los otros jóvenes italianos y franceses, repartirán por la ciudad de Madrid, aprovechando estas fechas estivales de gran afluencia turística, para entregárselas en mano a los viandantes e intentar que lleguen así todas las partes del mundo con el fin de «divulgar el mensaje de la paz a nivel mundial».

Los jovenes vallisoletanos, con edades comprendidas entre los 14 y 16 años, serán los anfitriones de una experiencia enriquecedora que tiene como objetivo «afrontar los problemas que surgen a nivel mundial con la guerra y promulgar el mensaje de la paz que tan imprescindible es recordar en estos tiempos en los que parece que se está perdiendo», apuntan los organizadores de esta iniciativa que promueve el Espacio Joven del Ayuntamiento de Pedrajas, del que son usuarios habituales los jóvenes participantes.

«Ser joven y residir en un municipio pequeño como es el nuestro no es nada fácil, pues nos faltan muchos recursos de los que queremos disfrutar por nuestra edad y que no podemos disfrutar como los jóvenes de la ciudad», apunta Javier, uno de los menores que asistirán al intercambio, quien añade que «vivir en un pueblo muy pequeño alejado de la gran ciudad nos convierte en jóvenes con menos oportunidades, donde el ambiente social no es fácil si eres diferente o especial».

De ahí que la idea de conocer a otros jóvenes, sus formas de pensar, de vivir, sus intereses, sus preocupaciones, sea una de las razones por las que se han interesado en realizar un proyecto de intercambio y convivencia: «Queremos crecer, abrir nuestras mentes, conocer otras realidades, ser conscientes de la diversidad que existe en el mundo para luchar contra la discriminación que nos rodea», señala Daniel, otro de los participantes..

Y si a todo ello se suma la situación actual de las guerras en Ucrania e Israel, la tensión entre países, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la inmigración de los países africanos y la tensión política en países desarrollados, cuando aún se está saliendo de la pandemia que les robó parte de sus vida y cambió el mundo para siempre, pues los jóvenes pedrajeros llegan a la conclusión de que «tienen que actuar y aportar nuestro pequeño granito de arena para buscar soluciones y mejorar la situación».