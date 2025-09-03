Un vehículo se sale de la vía y vuelca en la N-122 en Peñafiel

ValladolidUn vehículo se sale de la vía y vuelca en la N-122 en Peñafiel
Varias llamadas alertaron del siniestro al 112, que informa de que no se solicitó asistencia sanitaria
Valladolid
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:34
Varias llamadas han alertado esta tarde al 112 de la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 309 de la N-122. La ... primera de esas llamadas se produjo a las 17:09 horas, cuando una persona señaló que un coche -un Dacia Duster- permanecía «con las ruedas hacia arriba» frente a las Bodegas Tamaral.
Al parecer, nadie precisó de atención sanitaria, por lo que el 112 informa de que alertó del siniestro tan solo a la Guardia Civil.
