Tudela de Duero se queda sin los famosos hojaldres de la panadería Alcázar

La panadería Sánchez Alcázar de Tudela de Duero, famosa, entre otros productos, por sus hojaldres, echó el cierre el pasado día 18, domingo, tras más ... de cincuenta años de historia. La panificadora, cuya clausura ha causado una «gran pena» en la localidad vallisoletana, fue fundada en 1972 por el padre del actual propietario. Desde entonces, Antonio y Mari Carmen, quienes no han querido hacer declaraciones al respecto y únicamente se han limitado a decir que no se sienten «preparados para ello», cogieron el testigo de 'panaderos del pueblo'.

Este negocio no solo debe su fama a su amplia trayectoria, sino también -y sobre todo- a un producto de fabricación propia muy apreciado por los vecinos: el hojaldre. De hecho, fueron muchos los que aprovecharon la última jornada de apertura para acercarse a comprar por última vez estos populares dulces. «Los hojaldres son insustituibles, es como que se acaba una parte de la cultura del pueblo», lamenta Ana Carrión, una clienta habitual.

Las consecuencias del cierre son numerosas. Al hecho de que de por sí haya pocas panaderías en Tudela, que abarcaba una amplia demanda, se da la circunstancia de que quienes viven al otro lado del puente que separa el municipio no tendrán más remedio que desplazarse más de un kilómetro para poder comprar el pan. Es lo que le ocurre, por ejemplo, a Soledad Álvarez. Ceramista y habitual de Alcázar desde hace más de cuarenta años, asegura que no le quedará otra que «coger el coche y, en el mejor caso, la bici» pese a sus problemas de movilidad. «No he probado otro pan, ni siquiera sé dónde lo puedo comprar ahora», afirma.

Este cierre deja un sabor amargo entre quienes compraban allí normalmente, pero también entre los comercios locales que se proveían de sus productos. Jesús Potente es el propietario de uno de esos bares de toda la vida en Tudela. Donde Chuchi, como se llama su negocio, lleva casi veinte años sirviendo en sus platos el pan de Sánchez Alcázar. «Es una noticia triste y repentina, les quiere todo el mundo», señala.

Otro de los clientes habituales es Víctor Juste, que, además, trabajó con el matrimonio hace varios años y mantiene una relación estrecha con ellos. En la actualidad, Juste regenta otro conocido bar, el café Goya, e incide en que Alcázar era un establecimiento «de mucha calidad y gente seria», con un trato especial al público. «Mari es muy dada a los demás, entrega su vida a los clientes», apostilla.

Mensajes de cariño

Asimismo, para despedir a esta emblemática panadería, el alcalde, Óscar Rodríguez, ha publicado un mensaje en sus redes sociales. En concreto, con un vídeo en el que muestra la producción del negocio a través de los años. «Feliz y merecido descanso. Ahora a disfrutar. Un fuerte abrazo», reza el mensaje, que se ha llenado de reacciones y comentarios de agradecimiento hacia Antonio y Mari Carmen.

Con el cierre de la panadería se inicia una nueva etapa tanto en Tudela de Duero como en otros municipios próximos. Los comercios a los que abastecía pasarán, en su mayoría, a ser clientes del otro gran horno del pueblo, la Panificadora Tudelana, que desde hace días ha comenzado a recibir multitud de nuevos encargos.