Tres investigados por robar 38.000 euros de cableado de una planta fotovoltaica de Mota del Marqués

La Guardia Civil, en el marco de la operación Berzari, ha investigado a tres hombres de nacionalidad extranjera por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas. Las investigaciones tuvieron su origen tras la interposición de una denuncia por parte del representante de una empresa en la que comunicaba el corte de 2.900 metros de cableado en una planta fotovoltaica de la localidad vallisoletana de Mota del Marqués.

Así, el instituto armado desplegó un dispositivo de vigilancia en el municipio en el que se perpetró el hecho delictivo y se realizaron multitud de gestiones, apostaderos, entrevistas, visionado de imágenes y tomas de manifestaciones a testigos. Entre ellas, la declaración de un trabajador que manifestó haber visto salir un vehículo de la planta fotovoltaica, circunstancia que fue comunicada a los agentes y que reforzó las sospechas sobre los investigados.

Gracias a estas actuaciones, se identificó a los presuntos autores de los hechos, afincados en las provincias de Madrid y Cuenca y que utilizaban vehículos tipo monovolumen con mayor capacidad de carga.

Finalizada la fase de investigación, se explotó la operación y se procedió a la localización e investigación de tres varones como supuestos autores de un delito de robo con fuerza, valorando el cable sustraído en 38.000 euros. Para todo ello ha resultado clave la colaboración ciudadana, que ha permitido obtener información vital para el esclarecimiento de los hechos. La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid.