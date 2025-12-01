El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervención de los Bomberos en un piso de la avenida de Segovia, este lunes al mediodía. José C. Castillo

Valladolid

Una incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía

El suceso se ha producido poco antes de las dos de la tarde en el extremo más próximo al Paseo Farnesio

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:02

Comenta

Una incendio en una cocina de una vivienda de la avenida de Segovia ha movilizado al mediodía de este lunes a varias dotaciones de los Bomberos de Valladolid y a efectivos tanto de la Policía Local como del Cuerpo Nacional de Policía. El suceso se ha producido sobre las 13:45 horas en el número 4 de esta vía de Delicias, muy cerca de la intersección con el Paseo Farnesio, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de que estaba percibiendo olor a humo.

Noticias relacionadas

Sorprendido en un control sin ITV y con el carné de conducir falso

Sorprendido en un control sin ITV y con el carné de conducir falso

Herida una joven al salirse su coche de la A-6 en Medina del Campo

Herida una joven al salirse su coche de la A-6 en Medina del Campo

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas tanto de la Policía Municipal como Nacional, así como varias dotaciones de los Bomberos de Valladolid para realizar una «comprobación de humo», según apuntan desde el cuerpo.

Una vez allí, los efectivos desplazados han tomado el número 4 de la avenida de Segovia, donde comprobaron que había llamas en la cocina de una de las viviendas del edficio, si bien por el momento no se conoce cómo se ha originado este fuego que ha afectado a la vitrocerámica y a la campana de la cocina.

Por precaución y, ante el nerviosismo que presentaba la propietaria de la vivienda, los agentes decidieron trasladarla a una de las casas colindantes para seguir con sus actuaciones. Los efectivos desplegados en la zona apagaron el incendio y ventilaron la vivienda a la espera de que llegase el marido para informarle de lo ocurrido porque ella «estaba muy nerviosa».

Este despliegue ha causado gran expectación en la zona al tratarse de una arteria principal de Delicias que soporta un importante tránsito diario tanto de ciudadanos a pie como de vehículos, más aún en hora punta. Por suerte, los únicos daños que se han producido han sido de tipo material y no hay que lamentar ninguna víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Soterrarlo todo
  5. 5

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  6. 6

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  7. 7

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  8. 8

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  9. 9

    Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia
  10. 10

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía

Una incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía