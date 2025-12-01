Una incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

Una incendio en una cocina de una vivienda de la avenida de Segovia ha movilizado al mediodía de este lunes a varias dotaciones de los Bomberos de Valladolid y a efectivos tanto de la Policía Local como del Cuerpo Nacional de Policía. El suceso se ha producido sobre las 13:45 horas en el número 4 de esta vía de Delicias, muy cerca de la intersección con el Paseo Farnesio, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de que estaba percibiendo olor a humo.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas tanto de la Policía Municipal como Nacional, así como varias dotaciones de los Bomberos de Valladolid para realizar una «comprobación de humo», según apuntan desde el cuerpo.

Una vez allí, los efectivos desplazados han tomado el número 4 de la avenida de Segovia, donde comprobaron que había llamas en la cocina de una de las viviendas del edficio, si bien por el momento no se conoce cómo se ha originado este fuego que ha afectado a la vitrocerámica y a la campana de la cocina.

Por precaución y, ante el nerviosismo que presentaba la propietaria de la vivienda, los agentes decidieron trasladarla a una de las casas colindantes para seguir con sus actuaciones. Los efectivos desplegados en la zona apagaron el incendio y ventilaron la vivienda a la espera de que llegase el marido para informarle de lo ocurrido porque ella «estaba muy nerviosa».

Este despliegue ha causado gran expectación en la zona al tratarse de una arteria principal de Delicias que soporta un importante tránsito diario tanto de ciudadanos a pie como de vehículos, más aún en hora punta. Por suerte, los únicos daños que se han producido han sido de tipo material y no hay que lamentar ninguna víctima.