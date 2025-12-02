El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

Herido un trabajador de 20 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados

El accidente laboral se ha producido poco antes de las doce de la mañana de este martes en el Paseo del Cristo

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:33

Un trabajador de 20 años ha resultado herido este martes por la mañana tras sufrir una descarga eléctrica en la localidad vallisoletana de Mojados. El suceso se ha producido sobre las 11:40 horas en el Paseo del Cristo, a la altura del número 20, junto a la ermita, momento en el que los servicios de emergencias han recibido un aviso en el que se alertaba de que un operario había sufrido una descarga mientras maniobraba en una grúa con un cable de alta tensión.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso rápidamente a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado al lugar una UME, una ambulancia y al médico del centro de salud de Portillo.

El herido, un joven de 20 años, se encontraba inconsciente como consecuencia de la descarga, aunque tenía pulso.

