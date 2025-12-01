El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. El Norte

Valladolid

Sorprendido en un control sin ITV y con el carné de conducir falso

La Guardia Civil ha investigado al conductor, de nacionalidad extranjera, por un presunto delito de falsedad de documento público y otro contra la seguridad vial

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:59

Comenta

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un ciudadano de nacionalidad extranjera como presunto autor de un delito de falsedad de documento público y un delito contra la seguridad vial tras ser interceptado en la localidad vallisoletana de Nava del Rey.

Durante un servicio preventivo de seguridad ciudadana, una patrulla observó un vehículo que circulaba por el núcleo urbano del citado municipio. Tras realizar las comprobaciones oportunas, se constató que el vehículo carecía de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, motivo por el cual se procedió a dar el alto al conductor para notificarle la infracción.

En el interior viajaban varias personas de la misma nacionalidad, entre ellos el conductor, quien mostró a los agentes una fotografía de un permiso de conducción supuestamente expedido en su país. El documento levantó sospechas por su formato irregular, por lo que se realizaron gestiones de verificación.

Las consultas efectuadas a través de varios organismos confirmaron que el permiso presentado era falso. Con estos resultados, se procedió a la investigación del conductor como presunto autor de los delitos de falsedad de documento público y un delito contra la seguridad vial. La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

