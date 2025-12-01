Herida una joven al salirse su coche de la A-6 en Medina del Campo El accidente se ha producido poco antes de las diez de la mañana de este lunes

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:56

Una mujer de 34 años ha resultado herida este lunes por la mañana en un accidente de tráfico en la A-6. El siniestro vial ha tenido lugar a las 9:52 horas en el kilómetro 162 de la citada autovía a la altura de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, momento en el que una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León de una salida de vía.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Medina del Campo, la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario para atender a la joven herida, que se quejaba de dolor de espalda.