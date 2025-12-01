Un herido en una colisión entre dos coches a la entrada de Íscar El accidente se ha producido poco antes de las nueve de la mañana de este lunes en la CL-602

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:55 Comenta Compartir

Un hombre de 53 años ha resultado herido este lunes por la mañana en un accidente de tráfico en la localidad vallisoletana de Íscar. El siniestro se ha producido poco antes de las 9:00 horas en el kilómetro 981 de la CL-602, en la entrada al municipio, momento en el que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se avisaba de un choque entre dos turismos.

Hasta el lugar se ha trasladado la Policía Local de Íscar, la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario para atender a un hombre de 53 años que presentaba dolor en el pecho.