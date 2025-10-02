Tres investigados por llevarse una cartera con 120 euros extraviada en unas máquinas de 'vending'

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 14:33 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de tres personas de nacionalidad extranjera por un supuesto delito de apropiación indebida en la localidad vallisoletana de Íscar. La investigación se inició el pasado 25 de agosto tras recibir la denuncia de una vecina en el Puesto de Íscar en la que manifestó haber perdido su cartera mientras realizaba unas compras. En el interior tenía documentación personal, varias tarjetas bancarias y 120 euros en efectivo.

Tras gestiones realizadas y determinar el posible lugar de los hechos, se iniciaron diligencias de investigación que permitieron esclarecer lo ocurrido. Posteriormente, se obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad que registró la secuencia completa del incidente.

En ellas se observó cómo la denunciante realizaba una compra en una máquina de 'vending' y, al abandonar el lugar, se le cayó la cartera desde la mochila que portaba. Minutos después, un grupo de tres jóvenes accedieron a la zona, y uno de ellos detectó la cartera en el suelo. Tras comentarlo con sus acompañantes, la ocultó con una patada, la recogió discretamente y abandonó el lugar apresuradamente.

El visionado de las imágenes permitió a los agentes realizar un informe fotográfico que facilitó la identificación de los tres jóvenes implicados. Uno de los investigados había abandonado el municipio, pero fue localizado posteriormente. Los tres han sido investigados como presuntos autores de un delito de apropiación indebida. Cabe destacar que uno de ellos cuenta con numerosos antecedentes policiales.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.