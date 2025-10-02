Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha

Camión volcado este jueves por la mañana en el Camino de Zaratán.

Un camión ha volcado al mediodía de este jueves mientras cargaba un contenedor soterrado en Arroyo de la Encomienda, en el barrio de La Flecha.

Ampliar El camión volcado junto al depósitos de residuos de vidrio completamente arracando del suelo. Itziar Pérez

Pasadas las 13:00 horas, el vehículo ha desplegado la pluma para tratar de coger el depósito de residuos de vidrio -que está enterrado- cuando ha vencido y ha quedado volcado en el Camino de Zaratán.

El suceso ha generado gran expectación en la zona, y han sido numerosos los curiosos que se han acercado hasta allí para ver qué ocurría, alertados por el ruido que ha generado el impacto. No ha habido que lamentar, en principio, ningún herido.

