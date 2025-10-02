Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
El suceso se ha producido sobre la una del mediodía de este jueves en el Camino de Zaratán
Valladolid
Jueves, 2 de octubre 2025, 13:36
Un camión ha volcado al mediodía de este jueves mientras cargaba un contenedor soterrado en Arroyo de la Encomienda, en el barrio de La Flecha.
Pasadas las 13:00 horas, el vehículo ha desplegado la pluma para tratar de coger el depósito de residuos de vidrio -que está enterrado- cuando ha vencido y ha quedado volcado en el Camino de Zaratán.
El suceso ha generado gran expectación en la zona, y han sido numerosos los curiosos que se han acercado hasta allí para ver qué ocurría, alertados por el ruido que ha generado el impacto. No ha habido que lamentar, en principio, ningún herido.