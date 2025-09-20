Trasladadas al Clínico tras empotrarse contra una señal en Cubillas de Santa Marta

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Dos personas resultaron heridas, una mujer de 35 años y una niña de 13, este viernes al colisionar un turismo contra una señal en la gasolinera situada en la salida 102 de la Autovía de Castilla (A-62), sentido Burgos, en Cubillas de Santa Marta (Valladolid). El siniestro se produjo minutos antes de las 19.35 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Al parecer, las dos heridas estaban conscientes, pero no podían salir del vehículo. Por ello, la sala del 1-1-2 informó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Las dos accidentadas fueron trasladadas al Hospital Clínico Universitario.