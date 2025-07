Torrelobatón homenajea a su alguacil

El salón de plenos del Ayuntamiento de Torrelobatón se quedó pequeño para homenajear a Juan Manuel Álvarez Bueno, 'Juanma', quien ha ejercido como alguacil del ... municipio durante 42 años. El alcalde, Alfredo Luengo, acompañado de toda su corporación, le entregó una placa de recuerdo por tantos años de servicio. «Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por los años de dedicación y trabajo duro que has aportado a nuestro municipio. Tu compromiso y tu trabajo han sido la piedra angular de nuestro éxito», le dijo Luengo.

Ampliar Alfredo Luengo, el alcalde, le hizo entrega de una placa conmemorativa L. Negro

Juanma, visiblemente emocionado agradeció a todos su presencia y recordó los seis alcaldes para los que ha prestado servicio, Ireneo Puerta, Javier Fernández, Simón Díez, Julián González, Natividad Puerta y Alfredo Luengo, a los cinco secretarios y a muchos compañeros de fatigas. «En estos años el pueblo ha mejorado mucho en todos los aspectos. Me he encontrado muy a gusto en este trabajo, he tenido buenos compañeros que también me han echado una mano muchas veces y a los cuales quiero dar las gracias. Si me necesitáis, estoy a vuestra disposición», señaló.

Desde 1983 Juanma ha sido pieza clave en la vida del pueblo. Asumió responsabilidades tan diversas como el mantenimiento de las calles, de los parques y jardines, el cuidado de la piscina municipal, la poda de setos, la recogida de basuras e incluso la logística de las fiestas locales, como la colocación de talanqueras para el encierro, montaje de escenarios o el disparo del chupinazo inaugural. «Va a ser difícil sustituirle. Juanma vale para todo», comentaban los torreños.

En el homenaje, se destacó que siempre trabajó con esmero y cercanía con los vecinos. «Ha sido un trabajador modelo, servicial, con excelente disposición y siempre disponible para atender las necesidades de todos. Tiene la confianza y aprecio de todo el pueblo», destacaba el alcalde.