Tordesillas viajará en octubre al pasado con su tradicional Mercado Medieval La localidad albergará los días 4 y 5 un teatro itinerante, danzas, juegos populares y una amplia oferta gastronómica, entre otras iniciativas

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:10

El Mercado Medieval de Tordesillas cumple 32 años el próximo fin de semana y lo hace con un programa repleto de actividades donde, un año más, encontramos artesanía, teatro de calle, gastronomía y, sobre todo, un insólito viaje en el tiempo a la época medieval. Esta cita mercantil inició su recorrido en 1994 y ha pasado de ser un acontecimiento localizado en la Plaza Mayor a un espectáculo que abarca hasta 10.000 metros cuadrados extendidos a lo largo del casco histórico de Tordesillas.

La jornada del sábado dará comienzo a las 12:30 con una mojiganga medieval donde comediantes, músicos y visitantes desfilarán con todos sus bártulos por todo el recinto hasta llegar a la Plaza Mayor de Tordesillas. Allí se celebrará el acto inaugural con la periodista Cristina Carro, que será este año la encargada de dar el pregón a las 12:45, dando así la bienvenida oficial a todos los mercaderes y asistentes congregados en el espacio.

La trigésimo segunda edición del Mercado de Tordesillas está marcada por un amplio programa en el que danza, teatro, circo y otras propuestas escénicas inundarán las calles del casco histórico de Tordesillas desde por la mañana hasta última hora de la tarde, finalizando ambas jornadas en la Plaza Mayor con una queimada el sábado y un espectáculo de fuego el domingo. Conciertos, juegos populares, cuentacuentos y talleres demostrativos de oficio son otras de las actividades que propone el Mercado para disfrutar de un fin de semana diferente en tierras medievales.

Además de la posibilidad de encontrarse con la Reina Juana en su visita al mercado, todos los asistentes han de estar atentos porque en cualquier momento pueden ser sorprendidos por los personajes y animales fantásticos escondidos en las calles de Tordesillas. Como novedad, la Plaza de la Iglesia acogerá este año talleres participativos de cestas y barro, una parada de alimentos sin gluten y hasta un photocall para que todos puedan inmortalizar el momento.

Asimismo, se ofrecerán más de quince productos diferentes de alimentación que se podrán degustar en los puestos y llevarse a casa. También contará con productos artesanos para todos los gustos: orfebrería, encuadernación, marionetas, cerámica, vidrio… en total, más de 30 productos que hacen del mercado una atracción para los amantes de la artesanía.