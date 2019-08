Tecnología de realidad virtual aplicada al diseño de cocinas

Sheila Pastor –con las gafas de realidad virtual en la mano– y Rodrigo Medrano en su tienda de Tordesillas. / L. N. Rodrigo Medrano y Sheila Pastor. Roshe Estudio de Cocinas LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 25 agosto 2019, 09:59

Ya es posible trasladarse e interactuar en un espacio que todavía no existe, y también ver el futuro de un ambiente en el presente más inmediato. No. No es cosa de magia. Es tecnología. Hace apenas tres años los emprendedores Rodrigo Medrano y Sheila Pastor pusieron en marcha Roshe Estudio de Cocinas SC, una tienda dedicada al diseño, venta y montaje de muebles de cocina y electrodomésticos en Tordesillas. Y hace unos meses este matrimonio decidió aprovechar el efecto transformador de la tecnología y la realidad virtual para mejorar la productividad de su negocio, diferenciarse de la competencia y aprovechar todas las oportunidades de crecimiento dentro de su sector.

La fábrica de muebles Lino Alonso, de Serrada, le dio a Rodrigo su primera oportunidad laboral. Allí desempeñó labores comerciales y de diseño. Fueron casi 11 años en un trabajo que le encantaba y en un sector que le enamoró. Eso y su carácter emprendedor le llevaron a tomar la decisión de montar su propia tienda de cocinas. Por su parte Sheila, que al igual que su marido estudió el Grado Superior de Administración y Finanzas, trabajó durante varios años en el sector bancario y, más tarde, como administrativa en una fábrica de ventanas. Su último empleo fue como encargada en un gran supermercado en Tordesillas.

«Queríamos abrir un negocio juntos. Deseábamos tener más libertad de horarios y autonomía en la toma de decisiones y de organización del trabajo. Por eso emprendimos. Fue la mejor decisión que podíamos tomar», cuentan ambos. La pareja montó su tienda tordesillana con la mayor de las ilusiones. Sheila hizo varios cursos de formación y asistió a diferentes ferias para conocer más a fondo el sector. Durante los primeros meses lo compaginaron con sus respectivos trabajos por cuenta ajena, algo que resultaba complicado y agotador. Al final, Rodrigo decidió dejar su ocupación laboral y apostar por su proyecto empresarial. Mientras tanto, Sheila optó por aparcar la aventura emprendedora, al menos un tiempo, y continuó con su empleo en el supermercado.

Una visita a la Feria del Mueble y Equipamiento para la Cocina de Valencia, el pasado mes de enero, les hizo cambiar la visión que tenían de su negocio de cocinas. En esa ciudad pudieron probar diferentes programas de diseño y descubrieron el software de diseño Teowin y su aplicación de realidad virtual Teolive, que permite al cliente simular que está en su nueva cocina e interactuar con todos los elementos.

De cerca Emprendedores: Sheila Pastor Navarro (30) y Rodrigo Medrano Aliagas (35), graduados superiores en Administración y Finanzas Inicio de la actividad: febrero de 2019 Contacto: Avda. de Zamora, 8 (bajo) de Tordesillas. Telfs.: 665 811 427 y 983 072 159

«El programa permite diseñar composiciones complejas, que el cliente puede visualizar en tiempo real. Gracias a las gafas de realidad virtual, el usuario puede pasearse por la cocina que acabamos de diseñar mientras abre los cajones y armarios, el frigorífico e incluso el grifo. Este programa recrea la realidad a partir de lo virtual. Las ventajas son infinitas, y es una manera perfecta de ver si la altura de los muebles es la idónea o si el diseño es todo lo funcional que se desea. Este servicio está destinado a que el cliente tenga una percepción de su cocina lo más real posible», explica Sheila. Ambos querían ofrecer todas esas ventajas a sus clientes, y «no limitarse a vender solo sobre plano».

Muy convencida de que esa tecnología podía ser un revulsivo para el negocio que su marido regentaba, pidió una excedencia en su trabajo para volver a emprender. «Yo no había probado nunca unas gafas de realidad virtual, y realmente quedé impresionada por todas las posibilidades que esto ofrecía. Queríamos ofrecer lo último a nuestros clientes, así que volví a darme de alta como autónoma y busqué ayudas para la fuerte inversión que suponía introducir esta tecnología en nuestro negocio», dice ella.

En febrero de 2019 Sheila acudió al Grupo de Acción Local Zona Centro de Tordesillas, donde recibió un gran apoyo y asesoramiento. Por lo innovador de su idea, le otorgaron una ayuda correspondiente a la medida 19 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. «Me han concedido 2.297 euros, el 30% de la inversión realizada en el software de diseño en 3D, las gafas de realidad virtual, el equipo informático y el mobiliario necesario para desarrollar la actividad», informa esta joven.

La respuesta de los clientes está siendo muy positiva. Todos quedan «encantados y muy satisfechos» al poder ver su cocina antes de que exista. Además, en Roshe Estudio de Cocinas la excelencia en el trato con el cliente no es una opción. Es su filosofía de empresa. «Uno de nuestros factores diferenciadores es que antes de hacer un diseño o un presupuesto, nos desplazarnos sin coste alguno al domicilio para tomar las medidas reales de la cocina. Entendemos que nuestro ámbito de venta es regional y queremos que nuestros productos, en la medida de lo posible, también lo sean. Por eso trabajamos con proveedores de cercanía», afirma Rodrigo.

Electrodomésticos y más

Estos especialistas en equipamiento de cocinas venden también electrodomésticos «de todas las marcas del mercado», así como mesas, sillas y encimeras. «La realidad virtual la ofrecemos como un servicio añadido, sin repercutirlo en el precio final de la cocina. Para nosotros es una herramienta de trabajo y para el cliente una ventaja», puntualizan. En Cocinas Roshe ofrecen todo tipo de materiales: estratificados, laminados, polilaminados, lacados y puertas clásicas de madera.

«Las tendencias van cambiando. El rey de las ventas es el color blanco, aunque todas las marcas sitúan el negro como tendencia. Vuelven las vitrinas y los estantes que dan calidez al ambiente. En cuanto a las encimeras, las porcelánicas son las más recomendables, por ser más resistentes al calor y los golpes. La cocina es el corazón de la casa y cada vez son más los que antes de construir nos piden opinión para hacerla más funcional y bonita», recalcan.