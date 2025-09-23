Tamariz convierte su patrimonio sacro en elemento integrador y dinamizador

Miguel García Marbán Valladolid Martes, 23 de septiembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Los caminos para llegar a la necesaria dinamización de la vida de los pueblos son numerosos, aunque, más allá de la intención y responsabilidad de sus Ayuntamientos, siempre dependerá de la voluntad de sus vecinos y allegados para hacerla realidad. Algo que se ha puesto como objetivo la recién creada Asociación El Palacio de Tamariz con iniciativas como el sábado pasado organizó con una atractiva ruta al patrimonio sacro de la terracampina localidad.

Con visitas de mañana y tarde, la técnica de turismo Rosa Ana Andrés fue la encargada de guiar a los participantes en la actividad en un interesante recorrido que dio inicio en la plaza junto al Ayuntamiento, donde hubo un recuerdo para el hospital de origen medieval que tuvo Tamariz y que se ubicaba en las antiguas Casas del Concejo, así como el rollo que se encontraba en sus inmediaciones. La siguiente parada fue en los restos de la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVI, con su bella fachada renacentista, ante la que, con gran tristeza, se trajo al presente el lamentable proceso de desmontaje y dispersión del patrimonio de este bello templo, que tuvo lugar a finales de los años 40 y 50 del siglo pasado, que algunos de los asistentes presentes lo vivieron, como los veteranos vecinos Antonio Pastor y Mariano Monsalve, quienes animaron la ruta con innumerables historias y vivencias, muy del gusto de los presentes como una forma de recuperación de la intrahistoria de la localidad.

De la iglesia de San Juan a la de San Pedro, donde se comentaron algunas de las imágenes, como la de la Virgen del Castillo, talla de origen medieval, del siglo XIII; el Cristo del Otero, crucificado del siglo XV que perteneció a la antigua ermita de Nuestra Señora del Otero; las imágenes de San Antonio Abad y de la Virgen del Rosario, originarias de la iglesia de San Juan Bautista; el Cristo del Humilladero, que procede de la ermita del mismo nombre o las imágenes de Santiago Peregrino y San Isidro Labrador. En la ruta se pasó también por el lugar donde se encontraba la ermita del humilladero, a la salida del camino de Belmonte, y por el corro de San Antón, donde se explicó la historia de Don Purpurino, la estatua del dios griego Hermes que presidió la plaza de Fuente Dorada de Valladolid antes de fuera regalada a la localidad. También hubo tiempo para comentar algunas casas blasonadas.

La ruta finalizó en la ermita de Nuestra Señora del Castillo, en la que se relataron las leyendas sobre la ubicación de la ermita en el lugar de un antiguo fuerte que fue asediado por el moro Muza y sobre el hallazgo de la imagen de la Virgen en un pozo. Se apreciaron los elementos que se han ido añadiendo a la ermita con motivo de donaciones por la devoción de vecinos del pueblo, como el coro, la reja del presbiterio o el repintado del retablo, sin que faltara el disfrute de la belleza de los paisajes desde el altozano donde se encuentra la ermita.

Esta visita hay que asociarla a la jornada de puertas abiertas al Palacio del pasado 6 de septiembre con conferencia del profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, Ramón Pérez de Castro, en unas actividades para las que la Asociación El Palacio consiguió una subvención de la Diputación de Valladolid, contando con la colaboración del Ayuntamiento,así como Eduardo Sanz para todo el diseño de carteles, fotografías y video de promoción. Unas actividades con las que «estamos dando a conocer nuestro patrimonio y lo estamos poniendo en valor, pero también para que puedan servir como elemento integrador y dinamizador para la localidad y para Tierra de Campos», en palabras del presidente de la asociación, Fernando Monsalve, quien manifestó que «estas iniciativas están sirviendo para demostrar que se pueden hacer muchas cosas», añadiendo la idea de que «puedan continuar en los próximos años». Respecto a las visitas del sábado, mostró su satisfacción, destacando «el ambiente fue muy ameno y familiar».

La Asociación El Palacio de Tamariz surgió en septiembre de 2024 con el fin de conseguir la conservación de los restos de una construcción nobiliaria ligada a algunos de los linajes más importantes de la Castilla de los siglos XIII y XIV como fueron los Lara y los Manuel. Su intención es elaborar un proyecto para el edificio que ayude a conseguir financiación. La asociación ofrece visitar concertadas a este histórico edificio a través del correo electrónico palaciodetamariz@gmail.com.