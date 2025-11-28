Sorprendido cuando intentaba vender por 550 euros un coche robado en Olmedo El detenido trató de huir a bordo del vehículo cuando se percató de la presencia policial, si bien fue interceptado minutos después

El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:58

La Guardia Civil, ha procedido a la detención de un hombre de nacionalidad extranjera como presunto autor de un delito de hurto uso de vehículo a motor en Olmedo. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en prevención de robos en interior de viviendas circulaba por una calle de la localidad vallisoletana y se percató de la presencia de un grupo de cinco varones en actitud sospechosa junto a dos vehículos.

Al observar la presencia policial, uno de los individuos se introdujo rápidamente en uno de los coches e intentó emprender la huida. Gracias a la rápida intervención, el coche fue interceptado de inmediato, frustrando la fuga.

Tras las gestiones oportunas, se comprobó que el automóvil con el que el sospechoso pretendía marcharse había sido sustraído. Los otros cuatro hombres presentes manifestaron a los agentes que se encontraban en ese momento realizando la compra del vehículo, habiendo entregado al supuesto autor 550 euros como pago.