El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. El Norte

Sorprendido cuando intentaba vender por 550 euros un coche robado en Olmedo

El detenido trató de huir a bordo del vehículo cuando se percató de la presencia policial, si bien fue interceptado minutos después

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

La Guardia Civil, ha procedido a la detención de un hombre de nacionalidad extranjera como presunto autor de un delito de hurto uso de vehículo a motor en Olmedo. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en prevención de robos en interior de viviendas circulaba por una calle de la localidad vallisoletana y se percató de la presencia de un grupo de cinco varones en actitud sospechosa junto a dos vehículos.

Noticias relacionadas

Detenido un hombre con 46 antecedentes por siete robos en coches de Valladolid

Detenido un hombre con 46 antecedentes por siete robos en coches de Valladolid

Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota

Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota

Al observar la presencia policial, uno de los individuos se introdujo rápidamente en uno de los coches e intentó emprender la huida. Gracias a la rápida intervención, el coche fue interceptado de inmediato, frustrando la fuga.

Tras las gestiones oportunas, se comprobó que el automóvil con el que el sospechoso pretendía marcharse había sido sustraído. Los otros cuatro hombres presentes manifestaron a los agentes que se encontraban en ese momento realizando la compra del vehículo, habiendo entregado al supuesto autor 550 euros como pago.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  3. 3

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  4. 4 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  5. 5 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sorprendido cuando intentaba vender por 550 euros un coche robado en Olmedo

Sorprendido cuando intentaba vender por 550 euros un coche robado en Olmedo