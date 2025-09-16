La salud sale a la calle en La Cistérniga: de los primeros auxilios al cuidado bucodental

La prevención de enfermedades y la educación para salud puede hacerse en una consulta y es efectivo. Pero esa efectividad gana intensidad si la actividad ... sale a la calle e implica a las personas a quienes debe llegar el mensaje.

Esa es la idea que impulsa la semana de la salud que vive estos días La Cistérniga y que ha convertido la Plaza Mayor en un altavoz para afianzar hábitos saludables y de cuidado personal y social, con talleres que abarcan desde los primeros auxilios a la prevención de posturas que dañen la espalda o las prácticas que garantizan un buen cuidado bucodental o que cierran la puerta a infecciones, con el lavado de manos.

«Trabajamos sobre todo promoción, prevención y educación para la salud y ya llevamos varios años haciendo talleres, lo que pasa es que este año el programa es más amplio», explica Esther Durá, enfermera Familiar y Comunitaria, con la especialidad de Atención Primaria, y que lleva siete años en el consultorio de La Cistérniga, centro que atiende a unas 10.000 personas. Esa programación se llevaba a cabo en la Casa de Cultura, pero en esta ocasión sale a la calle mediante carpas instaladas en la Plaza Mayor, gracias a una colaboración entre Sacyl (la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste) y el Ayuntamiento.

«Buscamos una manera sencilla de acercar la sanidad a las personas, no tan individual como en una consulta. Estamos en la calle y quitamos esa mesa de la consulta de delante, la gente participa y se implica en el cuidado de la salud, que es lo que queremos fomentar», incide Durá, en una mañana en la que los profesionales de la Asociaciones de Escoliosis de Castilla y León (Adecyl) acaban de dirigir una actividad práctica encaminada a prevenir problemas de espalda. La enfermera destaca dentro de la programación que se ha incluido también la visita del los autobuses de donación de sangre y de plasma del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

El programa de esta semana de la salud en la calle de La Cistérniga es amplio. A los temas enumerados como los primeros auxilios, la salud bucodental y el lavado de manos, se suman otros como la prevención del cáncer de piel, de los accidentes domésticos, o la importancia de cumplir con las indicaciones del calendario de vacunación, de mantener los pies en forma con la visita al podólogo si es necesario y la diabetes alejada, si no se sufre, o con los niveles de glucosa en orden si el diagnóstico es ya un hecho. Prácticas e instrucciones que abonan el terreno para evitar riesgos con la historia clínica, como una charla motivacional para dejar el tabaco. O que inciden en ámbitos como el sexo saludable sin tabús o la prevención de la violencia de género.

Terapias cognitivas y cuidado del cuidador

A eso se suman actividades de ayuda a la crianza de bebés y niños, de mejora de la alimentación, de terapias cognitivas para mantener la mente en forma o técnicas para dormir con un efecto reparador. Y no falta un ámbito de especial incidencia, el de los cuidadores, con un taller orientado al cuidado del que cuida.

Son parte de un programa, que incide también en los cribados para detectar precozmente enfermedades y que hace un hueco a proyectos sanitarios en otros países, con una charla a cargo de un cooperante de Médicos sin Fronteras. Esther Durá destaca el perfil de las personas que se encargan de talleres y charlas. A La Cistérniga se están desplazando técnicos y responsables de asociaciones de pacientes, caso de la escoliosis o diabetes, pero también profesionales de otros centros sanitarios que permiten el desarrollo de más de 30 actividades de promoción de la salud para un amplio espectro de personas.