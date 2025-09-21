El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chistian Peñas en uno de los arriesgados saltos realizados en el concurso

Chistian Peñas en uno de los arriesgados saltos realizados en el concurso Miguel García

Los saltos de Christian Peñas ganan el concurso de cortes de Mayorga

El festejo volvió a llenar la plaza portátil cuadrangular en una tarde en la que destacaron los excelentes novillos de Rodolfo Gallego y el gran nivel de los cortadores

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:42

Los acrobáticos y arriesgados saltos de Christian Peñas se llevaron este domingo el XXI Concurso de Cortes Villa de Mayorga, celebrado, en la modalidad de ... cortes, saltos y quiebros, con motivo de as fiestas patronales de Santo Toribio de Mogrovejo con excelentes novillos de la ganadería de Rodolfo Gallego (San Román de Hornija) presentados por el empresario y matador de toros Jorge Manrique. El coso taurino portátil instalado en la plaza de España volvió llenarse de espectadores para disfrutar de un excelente festejo que se inició con un emotivo homenaje que recibió Francisco Fernández, el incansable encargado y oficial de los trabajadores municipales que fallecía de forma repentina hace unos días, con unas sentidas palabras del polifacético y popular vecino Benjamín Herrero en presencia de sus compañeros en el Ayuntamiento. El diestro José Miguel Pérez Joselillo, que ofició de director de lidia, también recibió un caluroso aplauso, al igual que el mayorgano Isidro de la Viuda `Faluchi´, verdadero alma mater del festejo. Durante el festejo, el director de lidia fue golpeado en una pierna por uno de los astados, aunque pudo seguir realizando su labor.

