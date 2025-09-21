Los saltos de Christian Peñas ganan el concurso de cortes de Mayorga

Los acrobáticos y arriesgados saltos de Christian Peñas se llevaron este domingo el XXI Concurso de Cortes Villa de Mayorga, celebrado, en la modalidad de ... cortes, saltos y quiebros, con motivo de as fiestas patronales de Santo Toribio de Mogrovejo con excelentes novillos de la ganadería de Rodolfo Gallego (San Román de Hornija) presentados por el empresario y matador de toros Jorge Manrique. El coso taurino portátil instalado en la plaza de España volvió llenarse de espectadores para disfrutar de un excelente festejo que se inició con un emotivo homenaje que recibió Francisco Fernández, el incansable encargado y oficial de los trabajadores municipales que fallecía de forma repentina hace unos días, con unas sentidas palabras del polifacético y popular vecino Benjamín Herrero en presencia de sus compañeros en el Ayuntamiento. El diestro José Miguel Pérez Joselillo, que ofició de director de lidia, también recibió un caluroso aplauso, al igual que el mayorgano Isidro de la Viuda `Faluchi´, verdadero alma mater del festejo. Durante el festejo, el director de lidia fue golpeado en una pierna por uno de los astados, aunque pudo seguir realizando su labor.

En una primera fase clasificatoria se midieron, en tres grupos, los 12 cortadores participantes de un festejo que volvió a tener los mejores y acertados comentarios del periodista riosecano José Ángel Gallego. Las tres disputadas rondas de clasificación llevaron a la final Mario Parrado, Chistian Peñas y Roberto Vidal como primeros de grupo, y a Luis Juanela como mejor segundo. Tras una reñida final, los arriesgados saltos de Chistian Peñas, de Zaratán, se impusieron a los magníficos quiebros de Luis Juanela, Losar de la Vera (Cáceres), que resultó segundo y a los ajustados cortes de los vallisoletanos que conocían el triunfo final en este certamen Roberto Vidal, de Villavicencio de los Caballeros, y Mario Parrado, de Mucientes.

El coordinador del concurso, Isidro de la Viuda `Faluchi´, que en su día fue también hábil cortador, destacó la gran calidad del festejo, tanto por el gran nivel de los cortadores como por la excelencia de los novillos, señalando que los saltos y los quiebros se habían impuesto a los cortes, por lo que «ha ganado el espectáculo». Este concurso de cortes es parte del particular programa de festejos taurinos que organiza el Ayuntamiento de Mayorga cada año con motivo de las fiestas patronales en honor a Santo Toribio como uno de sus principales pilares y que tiene su mayor emblema en la plaza de toros portátil de forma cuadrangular que cada año se monta en la plaza de España. Un programa que engloba el encierro por el campo del pasado sábado y que en los próximos días ofrecerá el encierro al estilo de Mayorga del día 26 de septiembre, declarado Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León; la gran novillada del día 28 con los novilleros Alejandro González, Álvaro Briones, Noé García y Diego Ortega, y la novillada mixta del día 29, con el rejoneador Adrián Venegas y los novilleros Héctor Murcientes y Adrián Gabella. Sin olvidar el gran prix de peñas del día 30, la suelta de vaquillas y capeas de los días 28, 29 y 30, y los distintos traslados de las reses desde de los corrales a la plaza de toros y su regreso.

Un programa que no hace más que reflejar que Mayorga es una localidad de gran tradición en los festejos taurinos, que se celebran desde hace 500 años, según atestigua un documento de 1503 del archivo municipal en el que se dice que en la villa se había corrido un toro, mientras que en el año 1762 se hizo oficial celebrar dos corridas de toros en honor de Santo Toribio.

El viernes tendrá lugar el inicio oficial de las fiestas a media tarde con el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento. Poco después, empezará el desfile de peñas que llenará la calle Derecha, donde, minutos después, comenzará el primer encierro al estilo de Mayorga. El sábado, 27 de septiembre, los mayorganos vivirán la noche más hermosa del año. Unas horas que mayores y pequeños esperan durante todo el año con impaciencia para que el popular Vítor salga a la calle, que los pellejos se conviertan en llama, que las calles se llenen de fuego, humo y tradición en un mágico rito.