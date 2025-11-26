Ruiz Medrano se despide de las Cortes con «gratitud»: «Todo tiene un principio y un final» El procurador popular asume con «naturalidad» que su perfil no se corresponde con las «nuevas formas» de hacer política

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:35 Comenta Compartir

El popular Ramiro Ruiz Medrano (Renedo de Esgueva, Valladolid, 1958) se despidió este miércoles de las Cortes con un mensaje de «gratitud» y «buenos deseos» ya que no continuará «más allá del primer trimestre de 2026» en el Parlamento. «Todo tiene un principio y un final, y lo importante es asumirlo con serenidad», dijo tras explicar que había decidido hace ya un tiempo con su partido que su perfil no se corresponde con las «nuevas formas» de hacer política, algo que señaló acepta con «naturalidad», como «hijo de la transición».

«Yo he sido muy afortunado», dijo Ruiz Medrano en la que será su «última intervención» en el pleno de las Cortes y con la que se llevó el aplauso de todos los procuradores, con sus compañeros de bancada en pie. Además, destacó que durante estos años había podido luchar por convertir a los pueblos y ciudades en lugares «mejores».

En un tono más personal, explicó que su trayectoria política comenzó cuando tenía 20 años en 1979 en las primeras elecciones municipales de la democracia en España, si bien confesó que el cargo más importante de los que ha tenido es haber sido en 1966 «monaguillo» de su pueblo, Renedo. Todo ello finalizará en el primer trimestre de 2026, si bien señaló que se siente «feliz» y agradecido «por tanto y tantos».

Todos, continuó, alimentaron su «quehacer diario», porque como escribió Antonio Machado «caminante no hay camino, se hace camino al andar». «Mi camino se ha trazado con vuestras huellas, compañeros» dijo el procurador. De todos ellos, aseguró que se llevaba tres enseñanzas: la «humildad», porque «nadie es dueño de la verdad»; el «compromiso», para sostener lo que merece la pena, y la «honradez y generosidad». «Todos formáis parte de mi mochila de gratitud», agregó.

Papel de la política local

Finalmente, Ruiz Medrano puso en valor el trabajo y esfuerzo que hacen los concejales y alcaldes, pues el fue durante años presidente de la Diputación de Valladolid y concejal del Ayuntamiento de la ciudad, además de diputado nacional, senador y delegado del Gobierno en la comunidad.

Además, pidió disculpas porque no siempre estuvo «a la altura de la confianza recibida», pero señaló que su objetivo fue «cumplir» cada tarea encomendada con «lealtad» y «honestidad».

Temas

Ramiro Ruiz Medrano