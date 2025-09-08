El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Virgen de Castilviejo en salida de la ermita para iniciar la procesión Fernando Fradejas

La romería de Castilviejo vuelve reunir a cientos de riosecanos y allegados

Las imágenes de la Virgen y del Cristo volvieron a salir en procesión alrededor de su ermita en medio de un ambiente festivo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:05

La pequeñita, la que en medio del campo tiene su ermita, son los populares versos que la histórica locutora de radio María Teresa Íñigo de ... Toro dedicó a la patrona de Medina de Rioseco, la Virgen de Castilviejo, que este lunes, como cada 8 de septiembre, con motivo de su festividad, fue la gran protagonista de la tradicional romería que se celebró en su ermita. A media mañana, en la ermita no cabía ni un alfiler cuando se celebró la misa, que, oficiada por el joven párroco, Alberto Rodríguez, fue cantada, un año más, por la coral riosecana Almirante Enríquez, con la presencia de la corporación municipal. Después, comenzó la procesión, en la que las imágenes del Cristo y de la Virgen recorrieron la pradera acompañadas por los bailes del grupo de danzas Ciudad de Medina de Rioseco al son de las músicas de los dulzaineros.

