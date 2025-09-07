Rioseco traslada a su patrona a la ermita de Castilviejo

Un año más, los riosecanos realizaron este domingo el tradicional traslado de la imagen de la Virgen y del Cristo de Castilviejo a hombros hasta ... su ermita con la presencia de numerosos vecinos y allegados. En el último día de la novena en honor a la patrona de Medina de Rioseco, la procesión partió de la iglesia de Santa María para recorrer la calle Mayor porticada, llegando hasta la puertas del convento de San José, donde se rezó, con gran devoción, la salve a la Virgen, antes de recorrer, entre rezos y cánticos, los cuatro kilómetros que existen hasta la ermita llegando cuando ya había anochecido.

Este lunes, 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Castilviejo, se celebrará en la ermita, a las 12.30 horas, la misa, que será cantada por la Coral Riosecana Almirante Enríquez. A su término se realizará por la pradera la procesión de las imágenes de la Virgen y del Cristo de Castilviejo, con el acompañamiento de los bailes del grupo de danzas local y las músicas de los dulzaineros. Por la tarde, los niños podrán disfrutar de castillos hinchables que el Ayuntamiento instalará en la pradera de la ermita.

La imagen antigua de la Virgen de Castilviejo era una talla románica de madera de peral, de unos 60 cm de altura, que según la tradición fue encontrada por un pastor entre las ruinas de un castillo. La talla fue robada en 1974 con gran disgusto para los riosecanos. En su sustitución, en 1976, el escultor zamorano Hipólito Pérez Calvo hizo una réplica a encargo de la devota Pilar Calvo, vecina de Benavente. La nueva imagen fue bendecida por el entonces arzobispo de Valladolid José Delicado.