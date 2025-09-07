El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Numerosos vecinos participaron en el traslado del Cristo y la Virgen de Castilviejo a su ermita Fernando Fradejas

Rioseco traslada a su patrona a la ermita de Castilviejo

Este lunes se celebrará la festividad de la patrona de la Ciudad de los Almirantes con misa y procesión a partir de las 12.30 horas

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:17

Un año más, los riosecanos realizaron este domingo el tradicional traslado de la imagen de la Virgen y del Cristo de Castilviejo a hombros hasta ... su ermita con la presencia de numerosos vecinos y allegados. En el último día de la novena en honor a la patrona de Medina de Rioseco, la procesión partió de la iglesia de Santa María para recorrer la calle Mayor porticada, llegando hasta la puertas del convento de San José, donde se rezó, con gran devoción, la salve a la Virgen, antes de recorrer, entre rezos y cánticos, los cuatro kilómetros que existen hasta la ermita llegando cuando ya había anochecido.

