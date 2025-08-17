El rojo intenso de las antorchas tiñe Medina en recuerdo a su quema

El resplandor procedente de miles de antorchas ha iluminado durante la noche del sábado, 16 de agosto, las principales calles del casco histórico de Medina ... del Campo donde un año más se representa la quema de las 900 casas y todos los almacenes de los mercaderes de la villa de las ferias que las tropas imperiales de Carlos V cometieron durante las Guerras de las Comunidades en 1520. Los siete linajes de la villa de las ferias, el clero, los gremios, las milicias concejiles, los tercios y multitud de vecinos volvieron a teñir de color rojizo, el del fuego, las calles de Medina del Campo para revivir su historia.

Con un imponente color rojizo iluminando las calles medinenses y las principales arterias del casco histórico, junto con los edificios más emblemáticos de su patrimonio, el Ayuntamiento, el Palacio Real Testamentario y la Colegiata, convertidos en un escenario a pie de calle, Medina del Campo esperaba ansiosa la llegada del desfile más relevante de la Semana Renacentista.

El Castillo de la Mota, testigo silencioso de la historia de la villa, ha cobrado un protagonismo especial. Iluminado en un potente color rojo, vigiló el transcurrir del encendido y salida de antorchas desde el castillo hasta la Plaza Mayor. Los vecinos, impacientes por disfrutar de «uno de sus momentos favoritos en el año medinense», se acercaban al imponente monumento con antorchas encendidas para dar comienzo a un desfile que desembocó en la Plaza, junto al resto de personas que conformaron el desfile comunero.

Las diferentes comitivas han realizado un peregrinaje por las diversas calles y plazas del primer anillo del municipio, donde miles de visitantes observaban con admiración el desfile, que se ha convertido en una de las recreaciones históricas de mayor peso de cuantas se organizan en la provincia de Valladolid. Trascurrida una hora de caminata, los figurantes llegaron al atrio de la Colegiata donde, un año más, se ha llevado a cabo la representación teatral de la quema.

Un espectáculo de fuego a cargo de la compañía Phyros El Dios del Fuego irrumpió para romper con la oscuridad de la noche en un evento en el que música y movimiento se fundieron en un ritual de fuego. La danza hipnótica de las llamas, las acrobacias más audaces y los malabares más sorprendentes pusieron el broche de oro a la noche bajo la atenta mirada de quienes observaban como testigos del renacimiento de un prisionero, ahora transformado por la diosa Xira en el Rey del Fuego, y contemplando cómo desata su venganza en una explosión de pirotecnia y habilidades imposibles.

Más de medio milenio ha transcurrido desde aquel 21 de agosto de 1520 en el que se produce la quema de Medina del Campo. Un hecho histórico que hace alusión a la Guerra de las Comunidades de Castilla y que habla de la sublevación de un pueblo que prefiere prender sus casas que doblegarse y entregar su artillería para una causa que no comparte. Durante la noche de hoy el pueblo medinense recrea este hecho histórico durante la Semana Renacentista, una feria con ambición de llegar a tener un reconocimiento de Interés Turístico Internacional -reconocimiento que si presume su Semana Santa con orígenes en el siglo XV- que año tras año logra posicionarse y transportar al pueblo de Medina a otra época histórica.