Medina del Campo rememora la quema. Jaci Navas

El rojo intenso de las antorchas tiñe Medina en recuerdo a su quema

La Semana Renacentista impregna del color característico del fuego una de las noches más especiales para la villa: La recreación de la quema y el desfile de antorchas

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:11

El resplandor procedente de miles de antorchas ha iluminado durante la noche del sábado, 16 de agosto, las principales calles del casco histórico de Medina ... del Campo donde un año más se representa la quema de las 900 casas y todos los almacenes de los mercaderes de la villa de las ferias que las tropas imperiales de Carlos V cometieron durante las Guerras de las Comunidades en 1520. Los siete linajes de la villa de las ferias, el clero, los gremios, las milicias concejiles, los tercios y multitud de vecinos volvieron a teñir de color rojizo, el del fuego, las calles de Medina del Campo para revivir su historia.

