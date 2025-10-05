El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La directora del proyecto, Blanca Deusdad, acerca a Nuka a una residente para que la acaricie

La directora del proyecto, Blanca Deusdad, acerca a Nuka a una residente para que la acaricie Miguel G. Marbán

Valladolid

El robot foca Nuka llega a la residencia de San Lázaro de Mayorga

El centro colabora, junto a otras cuatro residencias de Cataluña, Extremadura y Valencia, en un proyecto de investigación de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para mejorar la vida de las personas con demencia

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:10

Cuando la ciencia se pone a investigar para mejorar la vida de las personas, su mejor resultado son proyectos esperanzadores como el que este sábado ... se presentaba en la residencia de personas mayores de San Lázaro de Mayorga al recibir a Nuka, un robot que es una réplica de cría de foca que busca hacer compañía a personas mayores para mejorar su calidad de vida y la de su entorno, en especial a las que padecen demencia.

