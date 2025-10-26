El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos bomberos retiran el árbol caído en la calzada. Bomberos Diputación de Valladolid

Retiran un árbol caído sobre la carretera de Piñel de Abajo

Bomberos del parque de Peñafiel han despejado el obstáculo que imposibilitaba la circulación en ese punto

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:14

Bomberos del parque de Peñafiel han acudido la mañana de este domingo a atender el aviso por la retirada de parte de un árbol que había caído sobre la calzada en el término municipal de Piñel de Abajo.

Allí, varios miembros del servicio de extinción de incendios de la Diputación han cortado las ramas que impedían el paso y la normal circulación por uno de los carriles de la VP-3013, en el punto kilométrico 7, para restablecer en poco tiempo la normalidad en la vía y garantizar la seguridad en el tráfico de la calzada.

