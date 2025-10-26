Cae al río una furgoneta y comienza a arder tras un accidente en Villabrágima

Sofía Fernández Domingo, 26 de octubre 2025, 10:48 Comenta Compartir

Poco después de las ocho y media de la tarde de este sábado, los servicios de emergencia del 112 recibían el aviso de un aparatoso accidente que había tenido lugar en Villabrágima. En concreto, en la zona situada las afueras de la localidad y muy próxima a las instalaciones del polideportivo y las piscinas municipales. En la llamada, el alertante explicaba que una furgoneta había caído a un pequeño río que bordea el pueblo y que estaba ardiendo tras el accidente.

Aunque en un primero momento se desconocía si había algún ocupante en el interior del vehículo, momentos después los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid que se desplazaron hasta la zona pudieron confirmar que no había ninguna persona dentro del vehículo.

Hasta la zona se desplazaron también bomberos de la Diputación de Valladolid y personal sanitario de Sacyl que acudió en ambulancia por la posibilidad de que hubiese heridos como consecuencia de este siniestro.