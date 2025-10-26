El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en la Avenida de Salamanca. Carlos Espeso

Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca

Personal de Sacyl ha atendido en el lugar al menor que se quejaba de dolores en la espalda

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:39

Apenas unos minutos después de las once de la mañana de este domingo, los servicios de emergencia del 112 atendían una llamada en la que se daba aviso de una accidente de tráfico ocurrido en Valladolid, a la altura del edificio Duque de Lerma.

El choque por alcance entre dos vehículos en la Avenida de Salamanca se saldaba finalmente con un niño de seis años que ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios de Sacyl en el lugar. El menor se quejaba de dolores en la espalda como consecuencia del impacto entre ambos turismos.

Además del personal desplazado en ambulancia, hasta la zona se movilizaba una patrulla de Policía Nacional y otra de Policía Local.

