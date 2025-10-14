Reabierta una vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada Los trenes detenidos entre estos dos puntos pueden circular «a velocidad reducida» desde las 14:45 horas, a la espera de que se habilite la segunda vía

El Norte Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 15:08 Comenta Compartir

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Valladolid se ha podido reanudar parcialmente a las 14:45 horas tras el arrollamiento mortal de una persona que se ha producido a las diez de la mañana de este martes a la altura de la localidad vallisoletana de Hornillos de Eresma. Así lo han confirmado fuentes de Renfe, que también han concretado que a esa hora se ha recibido la autorización para que los trenes detenidos entre esos dos puntos reanuden la marcha por una de las vías «a velocidad reducida».

La segunda vía está aún a las 15:00 horas cortada y no se permitirá la circulación hasta que las autoridades competentes lo autoricen. A las 13:00 horas, últimos datos disponibles, eran quince los trenes de Renfe afectados por este suceso. En concreto, el accidente ha afectado a los servicios desde Madrid con destino la capital vallisoletana, Salamanca, Asturias, Cantabria y Bilbao. La línea hacia Galicia, por su parte, no se ha visto alterada ya se el suceso se ha producido en el punto kilométrico 142 de la línea férrea, junto a un camino agrícola que sale de la VA-405, después de la bifurcación hacia Galicia.

La circulación de AVE entre Madrid y Valladolid ha estado completamente suspendida entre las 10:02 horas y las 14:45 horas, momento en el que se ha dado luz verde a la circulación progresiva por una de las vías. El propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León el arrollamiento a una persona, de la que por el momento se desconoce si es hombre o mujer, que ha fallecido.

El tren afectado «ha retrocedido hasta Valdestillas» y la Guardia Civil autorizó el transbordo de los viajeros, tal y como informó el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, en sus redes sociales.

Ampliar Usuarios ataviados con la camiseta de la Selección Española aguardan en Chamartín noticias para poder viajar hasta Valladolid. El Norte

Son numerosos los usuarios afectados por la suspensión de la circulación. Una estampa habitual desde hace varias horas en la estación de Madrid-Chamartín es la de aficionados, ataviados con la camiseta de la Selección Española Masculina de Fútbol, que tenían previsto dirigirse hasta la capital vallisoletana para presenciar el partido que enfrentará este martes, a las 20:45 horas en el Estadio José Zorrilla, a los de Luis de la Fuente con la Selección de Bulgaria.