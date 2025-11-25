El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar (centro), este martes durante la presentación de la Milla de Oro del vino en Madrid. Juan Lázaro/Ical

La provincia de Valladolid se 'vende' en Madrid como una «oportunidad» para los empresarios

El presidente de la Diputación presenta las bondades de la Milla de Oro del Vino, un escenario perfecto para albergar encuentros empresariales mientras se disfruta de la excelencia enogastronómica

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:16

La Factoría Industrial de Villaverde sirvió este martes como escenario para la presentación de la Milla de Oro del Vino de la provincia de Valladolid, un evento en el que casi un centenar de empresarios pudieron conocer las bondades de la provincia de la mano de la Diputación en colaboración con Ágora Iberclub, Madrid Network, Probusiness Place y Ayuntamiento de Madrid.

«Defendemos algo en lo que creemos: nuestra tierra», subrayó el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que se mostró muy agradecido por la buena respuesta del mundo empresarial madrileño a esta convocatoria. Precisamente, en este sentido, destacó que la Milla de Oro es un escenario perfecto para el sector empresarial ya que puede albergar encuentros empresariales al ofrecer en perfecta sincronía lugares para trabajar y para el ocio. «Hay espacios para reunirse, pero también para relajarse, para comer bien o para disfrutar del vino», enfatizó.

Como introducción, Íscar explicó, según recogió la Agencia Ical, que Valladolid es «extensa» con más de dos centenares de municipios, aunque la gran mayoría de ellos no alcanza los 100 habitantes. «Es lo que ocurre en toda Castilla y León», explicó, señalando que, pese a ello, todos los municipios son importantes. «Estamos aquí para poner en valor nuestra tierra», aseveró, añadiendo además que Valladolid es la zona «donde están las mejores bodegas del mundo». «Dicho esto con respeto para todo el mundo y para todas las zonas», bromeó. En este punto, recordó que Valladolid cuenta con cinco denominaciones de origen.

«Somos una referencia en enoturismo», recalcó, haciendo hincapié en el compromiso de la Diputación con este sector: «Intentamos defender y promover un turismo que, según indican las cifras, cada vez es mayor». Destacó, como ejemplo, las más de dos millones de personas que han pasado por el Museo de Vino ubicado en Peñafiel desde su puesta en marcha.

«Nos hace fuertes»

En lo referente al público asistente a este acto, el presidente de la institución provincial puso el foco en que Valladolid «es una oportunidad». «Somos una provincia que apenas estamos a una hora de Madrid», resaltó. «Si los trenes no dicen lo contrario», bromeó. Una proximidad que, según Íscar, «nos hace fuertes». «Valladolid es una oportunidad, especialmente para los empresarios. De ahí que estemos hoy aquí», insistió.

El encuentro se completó con una degustación de productos y vinos de la provincia para dar a conocer de esta manera la excelencia enogastronómica de la provincia. De la mano de Bodegas Arzuaga, especialmente de su restaurante Taller, los asistentes pudieron degustar productos como la costilla de jabalí, el rulo de lechazo de oveja churra vallisoletana, el consomé de pichón, quesos de Valladolid o el langostino de Medina del Campo. Productos que se ofrecieron acompañados de distintos vinos de la Milla de Oro del Vino.

