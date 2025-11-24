Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards 'Azul Adictivo', de la quesería Quevedo de Valoria la Buena, se alzó con el distintivo de súper oro

Veintisiete de los mejores quesos del mundo se elaboran en la provincia de Valladolid. Así lo determinó el jurado de los prestigiosos World Cheese Awards 2025, que entre los 5.244 quesos participantes procedentes de 46 países optó por conceder a las elaboraciones vallisoletanas una medalla súper oro, siete de oro, ocho de plata y once de bronce.

Este certamen internacional, que en esta ocasión alcanzó récord de participación, se celebró entre los días 13 y 15 de noviembre en Berna (Suiza). La distinción de mejor queso del mundo de este año fue para 'Le Gruyère AOP Vorderfultigen spezial', con más de 18 meses de maduración y elaborado en la quesería Bergkäserei Vorderfultigen, en Suiza.

Pero la provincia de Valladolid no se quedó atrás y se llevó hasta 27 distinciones en diferentes categorías. En este sentido, el mayor reconocimiento se lo llevó el queso 'Azul Adictivo' de la quesería Quevedo, ubicada en la localidad vallisoletana de Valoria la Buena.

A continuación puede consultar el listado con todos los quesos elaborados en la provincia que resultaron galardonados en los premios.

Oro

-El Gran Cardenal (Medina del Campo), con 'El Gran Cardenal goat with red paprika'.

-El Gran Cardenal (Medina del Campo), con 'El Gran Cardenal sheep's milk with truffle'. goat with red paprika'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Hostelería mixed milk cheese semicured'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Origen sheep milk cheese aged.

-Rueda Cheesemonger (Rueda), con 'Pata mulo'.

-Hijos de Eulalio Escarda (Pedrajas de San Esteban), con 'Queso curado La Cruz del Pobre'.

-Quesería Artesanal de Mucientes, con 'Queso Muzientes curado'.

Plata

-Rueda Cheesemonger (Rueda), con 'Bleat'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Campestre mixed milk cheese cured'.

-Cañarejal SL (Pollos), con 'Cañarejal mantecoso'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'El atrio manchego PDO cheese cured'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Emmental burger slices'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Ibérico mixed milk cheese cured'.

-Quesería Montequesos (Villanubla), con 'Queso curado con Flores Ramos'.

-Quesos Quevedo SL (Valoria la Buena), con 'Queso Quevedo original con trufa'.

Bronce

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Don Alonso manchego PDO cheese cured'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'El atrio manchego PDO cheese aged'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'El atrio manchego PDO cheese semicured'.

-El Gran Cardenal (Medina del Campo), con 'El Gran Cardenal ibérico'.

-Rueda Cheesemonger (Rueda), con 'Granoro vaca'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Ibérico mixed milk cheese aged'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Mixed milk cheese semicured'.

-Hijos de Eulalio Escarda (Pedrajas de San Esteban), con 'Pata de mulo La Cruz del Pobre'.

-Quesos Quevedo SL (Valoria la Buena), con 'Queso Quevedo añejo gourmet'.

-Queserías Entrepinares (Valladolid), con 'Selección tostado miked milk cheese extra aged'.

-Hijos de Eulalio Escarda (Pedrajas de San Esteban), con 'Semicurado La Cruz del Pobre'.