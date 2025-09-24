El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios vecinos afectados por el estado de las viviendas de la calle Miño. Aída Barrio

El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»

Más de 80 residentes de pisos de protección oficial recogen firmas por los desperfectos en viviendas y zonas comunes ante la pasividad del propietario

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:11

«Si pensaban que íbamos a tirar la toalla están muy equivocados», dice Isabel Martín, vecina desde hace 24 años de unas de las viviendas ... de protección oficial de la calle Miño. En total, son cuatro los portales afectados por los desperfectos de los que nadie se hace cargo y unos 80 vecinos (todos tienen contrato de alquiler sin opción a compra) los que conviven desde hace casi un mes sin la posibilidad de ver la televisión.

