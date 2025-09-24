El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»

«Si pensaban que íbamos a tirar la toalla están muy equivocados», dice Isabel Martín, vecina desde hace 24 años de unas de las viviendas ... de protección oficial de la calle Miño. En total, son cuatro los portales afectados por los desperfectos de los que nadie se hace cargo y unos 80 vecinos (todos tienen contrato de alquiler sin opción a compra) los que conviven desde hace casi un mes sin la posibilidad de ver la televisión.

«Esta avería no tiene pinta de solucionarse muy pronto porque venimos de estar dos meses con las puertas de acceso a los garajes abiertas las 24 horas, además de convivir en las zonas comunes con una humedad que desconcha las paredes, faltan extintores y algunos ni se recargan, hay picaportes que se han roto por lo que tienes que dejar el portal siempre abierto... Y de contestarte encima te dicen que es culpa tuya por el uso«, protesta la mujer.

Saben que es un David contra Goliat y quieren que alguien les escuche. Por eso, además de denunciarlo en los medios han pasado a la acción con la recogida de firmas de todos los vecinos para presentar una queja formal. «Es el primer paso, pero no será el único», asegura Isabel. La paciencia en esta comunidad se ha agotado y presentarán una queja formal en el Ayuntamiento de Laguna, «para que quede constancia de todo lo que estamos haciendo, porque estamos pagando nuestro alquiler y nuestra comunidad y vemos que nos ignoran y que no hacen absolutamente nada por solucionar los problemas que les trasladamos todos los vecinos».

«Nada más salir en el periódico vinieron a arreglar las puertas del garaje, qué casualidad, eso sí siguen dando problemas pero al menos no están abiertas 24 horas para que se pueda meter cualquier y robar o hacer lo que sea a los coches», apunta esta vecina que decide pasar a la acción por una situación que considera injusta.

«También iremos a presentar las firmas a Consumo y vamos a reunirnos todos próximamente para ver si podemos contar con algún abogado de oficio o algo parecido porque todos aquí vamos muy justos de dinero, pero tendremos que hacer un esfuerzo porque son muchos años de pedir que se arreglen las cosas y de que no den solución», afirma la vecina.

Este medio ha intentado en varias ocasiones sin éxito obtener una respuesta por parte del propietario, Testa Homes, ante las acusaciones de los inquilinos que residen en estos bloques construidos en el año 2.000. «No dan respuesta, pero nosotros no nos vamos a rendir».