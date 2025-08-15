Peligroso encierro en Peñafiel con dos heridos leves y una mujer lesionada en la capea

El encierro que se ha celebrado este viernes, 15 de agosto, en Peñafiel ha estado marcado por el peligro. Con reses de la ganadería navarra ... de Macua, el recorrido se ha desarrollado en dos partes.

Un primer astado, acompañado por los bueyes, ha llegado a la plaza del Coso sin problemas, pero los otros cinco han ido sueltos. Estos han provocado momentos de peligro hasta el punto que dos corredores han resultado heridos leves, uno con raspones por el cuerpo tras ser derribado durante la carrera y otro con un varetazo, que le ha causado traumatismos.

Ya en la capea, una mujer que se encontraba en resguardada en los palos, ha sido herida cuando han sacado un toro por fuera del ruedo. Ha sido trasladada a la enfermería donde estaba siendo atendida. De momento, no se ha podido confirmar si ha recibido una cornada.