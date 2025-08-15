El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo 1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»
El primero de los toros llega a la plaza del Coso. José C. Castillo

Peligroso encierro en Peñafiel con dos heridos leves y una mujer lesionada en la capea

Cinco de los astados se han separado de los bueyes y han provocado momentos de tensión entre los corredores

M. Á. Rochas

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:28

El encierro que se ha celebrado este viernes, 15 de agosto, en Peñafiel ha estado marcado por el peligro. Con reses de la ganadería navarra ... de Macua, el recorrido se ha desarrollado en dos partes.

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  7. 7 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  8. 8

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  9. 9 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  10. 10 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada

