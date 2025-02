Una ofrenda de frutas junto al Canal de Castilla en Rioseco

Los riosecanos que en la mañana de este miércoles haya salido a caminar, como todos los días, junto al Canal de Castilla, por sus caminos de sirga, junto a las bellos paisajes neblinosos tan típico de estos tiempos, se han sorprendido al pasar bajo ... el puente de Villalón al encontrar, con una colocación especial, a modo de ofrenda, muy cerca del agua, distintas frutas, como una piña y varias naranjas y mandarinas, y media calabraza, así como dos velas y tres vasos, en algunos de los que se veían que había un liquido, como si se hubieran utilizado para beber durante algún tipo de ceremonia.

Uno de esos caminantes, como hace todos los días, era el que fuera alcalde de la Ciudad de los Almirantes de 1999 a 2017, Artemio Domínguez, quien, tras fotografiar la escena, con el bello paisaje de la niebla sobre el Canal de Castilla como mejor telón de fondo, no tardaba en subirla a su perfil de Facebook, comentando «desconozco la intención de quien lo haya hecho, pero sí que es curioso». No tardaba la imagen en tener comentarios entre los que alguien expresaba «una ofrenda, pero a quién», otro indicaba que «apetece pintarlo, un bodegón en el silencio», a la vez que había quien ha supuesto que pudiera ser de algún chino que, en su fin de año, a sus seres queridos que no están «les ofrecen comida, sobre todo fruta y té».

Según la cultura mexicana, las frutas representan la abundancia de la naturaleza y la generosidad de la tierra con la humanidad. Colocar frutas en las ofrendas del Día de los Muertos es una forma de ofrecer aromas agradables al alma de los fallecidos y también sirve como guía para que lleguen al que fue su hogar.