Nyno Vargas conquista al público en Medina del Campo
El artista valenciano llenó la Plaza Mayor en un concierto que cerró con su éxito 'No me lo creo'
Andrea Sánchez
Medina del Campo
Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:44
La Plaza Mayor de Medina del Campo se llenó en la noche del pasado viernes durante el concierto de Nyno Vargas, un artista valenciano que ... suma millones de visualizaciones de sus canciones y que logró congregar a cientos de personas.
El cantante, con lo mejor de su repertorio ('Hola, nena', 'No me lo creo', 'Soy yo' o 'Veneno'), consiguió conectar con un público entregado gracias a su energía y cercanía. El ágora se convirtió así en un inmenso escenario en el que la música y la implicación de los asistentes lico crearon una atmósfera de celebración.
El ambiente fue inmejorable, con familias, grupos de amigos y visitantes, que se dieron cita en el corazón de la villa para corear las canciones, en una mezcla rap, flamenco y reguetón, y sumarse a una velada que finalizó a la una de la madrugada con unos de sus temas más conocidos: 'No me lo creo'. Algunos asistentes pudieron llevarse a sus casas un recuerdo del artista, quien arrojo camisetas durante el concierto.
La actuación forma parte de la programación de las fiestas locales, que continúan en los próximos días, hasta el lunes, con nuevas actividades culturales y de ocio.
