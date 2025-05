Nueva agresión a una cartera en Peñafiel: «Si no fueras mujer te daba dos hostias»

Nueva agresión, en esta ocasión verbal, a una cartera de Correos en Peñafiel mientras estaba realizando su trabajo de reparto el pasado lunes, 5 de ... mayo, en la localidad. En el incidente la repartidora entregó una carta ordinaria durante la tarde a un vecino de la localidad, quien al recibirla empezó a insultar y a amenazar a la empleada de Correos con expresiones como «puta, si no fueras mujer te daba dos hostias» y con actitudes agresivas e intimidatorias.

Supuestamente el motivo del enfado del vecino, que ha sido denunciado por lo ocurrido, fue que la carta que había recibido de una oferta de empleo la había recibido cuando el plazo de respuesta había finalizado. Al ver que el hombre cada vez se mostraba más agresivo, la mujer corrió a refugiarse al vehículo pero este no desistió de su empeño y siguió intimidando a la repartidora persiguiéndola con el coche por las calles de la localidad.

En ese momento, y con el temor de que el sujeto la estuviera persiguiendo, la mujer llamó a la Guardia Civil y a su responsable de unidad. «Era tal el estado de nervios en el que se encontraba que era incapaz de salir del vehículo. Es una situación intolerable», expone Loli Merchán, delegada de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Correos Valladolid, «más cuando no es la primera vez que en este pueblo sucede algo así».

Por este motivo, se va a restringir paulatinamente el servicio de reparto de las zonas más conflictivas hasta que no se pongan soluciones y medidas, «los agentes de la Guardia Civil acompañarán en el reparto y se baraja incluso que sean las personas conflictivas las que se acerquen a recoger la correspondencia a la oficina». También inciden en la importancia de una mayor presencia de vigilancia por parte de los agentes en las zonas más problemáticas. «Además de la mujer a la que han agredido este lunes, la situación de inseguridad que tienen en el trabajo y el trato que reciben por parte de algunos vecinos ha sido también denunciada por dos compañeros del turno de mañana», explica Merchán.

En el caso de ese turno van en pareja, pero no sucede lo mismo durante la tarde, «porque no se pueden centrar la plantilla en el pueblo sin comprometer el servicio en el resto de la zona», señala la delegada, quien denuncia la inactuación por parte de Correos cuando suceden estas agresiones pues tras lo ocurrido, la trabajadora acudió a su mutua de trabajo para que ser atendida. «Encima la mutua recibe un mail desde los servicios médicos de Correos para que no se le asistiera, porque no se había llegado a materializar la agresión física».

Agresión anterior

Esta agresión se suma a la que tuvo lugar el año pasado en la misma localidad, donde varios vecinos pegaron a otra repartidora de Correos en el momento de la entrega de un paquete. En esta ocasión fueron varios miembros de una misma familia, quienes al no recibir lo esperado o lo que habían pedido expresaron su enfado y la tomaron con la empleada. Los insultos pasaron además a una agresión física, pues tal y como denunció después la mujer le propinaron varios golpes, dos tortazos, le agarraron de las muñecas y le rompieron las gafas.

«No solo es la agresión física, también las consecuencias psicológicas que tienen para los afectados por estos hechos y cómo les repercute después en su día a día», argumenta Merchán. En la agresión del año pasado además el sindicato denuncia que «la dejaron abandonada» en el proceso de acompañamiento tanto psicológico como jurídico que debería haber tenido. «Y en esta agresión han actuado parecido porque se han puesto en contacto con nosotros cinco días después de lo ocurrido para tomar medidas, se toman a posteriori y como un parche temporal que no solucionan en modo alguno el problema crónico que se produce en Peñafiel».