Asume 20 meses de prisión el cartero de Laguna que simulaba firmas en notificaciones

Vista de escasos minutos. Concretamente para ratificar un acuerdo alcanzado momentos antes y leer 'in voce' el fallo. El cartero de Correos Eduardo Ramos Carrascal ... ha asumido este viernes una pena de 20 de meses de prisión por simular la firma de al menos cuatro notificaciones de una vecina del municipio de Herrera de Duero. De esta forma, el acusado, adscrito a la unidad de distribución de Laguna de Duero, tenía como funciones la clasificación y el reparto con vehículo motorizado.

Las cuatro firmas falsificadas sobre un dispositivo digital (una PDA) las llevó a cabo entre diciembre de 2017 y julio de 2018 y siempre con la misma mujer como perjudicada.

Ante tales hechos, la Fiscalía de Valladolid solicitaba para Ramos Carrascal, empleado como laboral fijo de la Sociedad Estatal de Correos desde junio de 2007, una pena de privación de libertad de seis años, rebajada ahora a menos de dos años después de la conformidad ratificada esta mañana ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia, motivada principalmente por la reparación del daño.

El nuevo acuerdo por el delito de falsedad documental por funcionario público rebaja también la sanción económica a la que tendrá que hacer frente el cartero al mermar de 3.600 euros a 1.080. De igual forma, la inhabilitación especial se reduce de los cuatro a los dos años.

La breve vista de conformidad ha concluido con la petición de la defensa de la suspensión de esa pena de 20 años de prisión, si bien esa ha quedado a la espera de comprobar los antecedentes penales del acusado, cuya histórico penal no estaba unido a las actuaciones. «Si no hay antecedentes, no habrá objeción a esa petición», ha adelantado en la Sala el presidente de la Sección Cuarta, Javier de Blas. Además, no podrá delinquir durante los dos próximos años.