El Norte de Castilla, Mondonguero de Honor 2025

Las XV Jornadas del Mondongo de Matapozuelos, celebradas este fin de semana, tuvieron este domingo uno de sus momentos más destacados con la entrega del ... reconocimiento a Mondonguera Mayor, Mondongueras Especiales y Mondonguero de Honor 2025, el cual recayó en el periódico El Norte de Castilla, un guiño especial a la prensa escrita y a su papel en la difusión de la vida cultural y social de los municipios.

El reconocimiento, entregado por Mari Paz Rojo y recogido por el director del diario, Ángel Ortiz, pone en valor la labor del periódico «por la visibilidad que da a los pueblos en todos los ámbitos: fiestas, eventos como este y todo aquello que nace del mundo rural». Ortiz agradeció la distinción y felicitó al resto de galardonados. Además, destaco: «Espero que luego puedan leer lo que ha pasado aquí en El Norte de Castilla y mañana en el periódico. Muchas gracias y que disfruten de esta fiesta».

Tradición y reconocimientos

Las actividades del domingo comenzaron a las 11:30 horas con un caldo de bienvenida y la demostración de la matanza tradicional, a cargo del matarife Ramón García.

A mediodía se dio paso al acto institucional de reconocimientos. Antes de ello, Diego López, técnico de Cultura del Ayuntamiento, dio la bienvenida al público recuperando el pregón inaugural leído en la primera edición de estas jornadas.

El título de Mondonguera Mayor recayó este año en la vecina Julia Gutiérrez Gil, muy aplaudida por el público. La distinción fue entregada por Victoria Ramos. Julia, visiblemente emocionada, afirmó: «Estoy muy contenta de estar aquí y que me habéis regalado esto, no lo esperaba».

En la categoría de Mondongueras Especiales, el Ayuntamiento y la Asociación Pino Regidor quisieron reconocer la labor de dos jóvenes del pueblo vinculadas a los negocios locales de carne y embutido: Virginia García Rollán (Carnicerías Ramón) y Leticia Moyano González (Rebaque Embutidos Tradicionales). La entrega corrió a cargo de Felisa Méndez y Monia Larcia.

Diego López destacó su aportación al tejido rural: «Es un honor entregar esta distinción. Son dos chicas que trabajan en el pueblo, que están detrás de la barra, cortando filetes, haciendo chorizos».

Leticia Moyano expresó su agradecimiento: «Muchas gracias a la asociación por darnos el premio a nosotras como mujeres trabajadoras. Representando el mondongo. Estamos súper orgullosas».

Además, se realizó una mención especial a Concha Navarro, miembro de la Asociación Pino Regidor, reconocida por su energía y espíritu festivo. El homenaje le fue entregado por su nieta Sofía, y los vecinos pidieron que deleitara al público con alguna canción.

Todos los premiados recibieron también un lote de productos locales: legumbres, vino y otros manjares de la zona.

Antes del tradicional sorteo de un jamón y una cesta, la Asociación Luisa Sanz de Mojados entregó un obsequio a las mujeres de la Asociación Pino Regidor. Estas aprovecharon el momento para hacer un llamamiento a la juventud del municipio con el fin de asegurar el relevo generacional en esta celebración tan arraigada.

La jornada estuvo amenizada por la música de Fran Pahino, que llenó la plaza mayor de un ambiente festivo y participativo.

Organizadas por el Ayuntamiento de Matapozuelos y la Asociación de la Mujer para el Desarrollo Rural Pino Regidor, con la colaboración de la Diputación de Valladolid, las Jornadas del Mondongo celebran y reivindican la tradición de la matanza y la riqueza gastronómica del cerdo, consolidándose como una cita indispensable en el calendario cultural del municipio.