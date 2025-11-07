El Norte de Castilla, premio Mondonguero de Honor de Matapozuelos La localidad celebrará las tradicionales jornadas de exaltación de la matanza el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

La localidad de Matapozuelos celebrará el último fin de semana de noviembre, los días 29 y 30, las tradicionales Jornadas del Mondongo, que cumplen quince ediciones organizadas por la Asociación de la Mujer para la Dinamización Rural Pino Regidor y el Ayuntamiento de Matapozuelos.

En esta ocasión, El Norte de Castilla, periódico decano de la prensa española, será galardonado con el reconocimiento de Mondonguero de Honor en un acto que se celebrará en la Plaza Mayor de Matapozuelos al mediodía del domingo, 30 de noviembre.

Las Jornadas del Mondongo ensalzan la matanza tradicional y los productos del cerdo en un fin de semana aderezado además con una ruta de tapas por los mesones, denominada Los andares del cerdo, así como una feria artesanal en la Plaza Mayor durante la jornada del domingo.