Matapozuelos celebra este fin de semana sus XV Jornadas del Mondongo La exaltación de la matanza y de los productos del cerdo tomará las calles de la villa el sábado y el domingo

El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:37

Matapozuelos celebrará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, sus XV Jornadas del Mondongo, organizadas por el Ayuntamiento de Matapozuelos y la Asociación de la Mujer para el Desarrollo Rural Pino Regidor, y con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid. Estas jornadas son una exaltación de la matanza y de los productos del cerdo. Este año, la vecina de Matapozuelos Julia Gutiérrez Gil recibirá el reconocimiento como Mondonguera Mayor, por su respeto y preservación de las tradiciones de la villa; Virginia García Rollán y Leticia Moyano González recogerán su distinción como Mondongueras Especiales, por su labor como mujeres jóvenes y emprendedoras en el sector cárnico de la Villa, y El Norte de Castilla será nombrado Mondonguero de Honor, como reconocimiento a la visibilidad que ofrece a los pequeños municipios.

Las jornadas arrancan el sábado 29 de noviembre con la ruta de Los Andares del Cerdo, en la que se pueden recorrer restaurantes, mesones y bares de la localidad para degustar las Tapas Mondongueras, todas ellas elaboradas con productos del cerdo. Esta ruta se podrá realizar durante todo el fin de semana. También el sábado, a las 20:00 horas se podrá disfrutar del espectáculo «Cuentos y cantos de lavanderas» a cargo de la compañía Elia & Uxía.

El domingo, todas las actividades se desarrollarán en la Plaza Mayor de la villa, donde se instalará una feria para la venta de productos de la comarca, en la que participarán comerciantes y artesanos. La jornada se inicia a las 11:30 horas con un caldo de bienvenida y la demostración de la matanza tradicional, de la mano del matarife Ramón García. Una vez realizado el chamuscado, colgado y eviscerado del cerdo, las mondongueras mostrarán a los visitantes cómo se realizan las faenas tradicionales del picado de la carne, el peso de las especias, el llenado de los chorizos o la fritura de los chicharrones.

La feria contará con la actuación de Fran Pahino, que llenará la Plaza Mayor de música y buen ambiente.

A las 13:30 horas, se hará entrega de los reconocimientos a la Mondonguera Mayor, Mondongueras Especiales y Mondonguero de Honor 2025. Las jornadas se cerrarán con una degustación de chorizo de matanza, ofrecida por las mondongueras, al precio de 2'50 euros, y el sorteo de un jamón y un cesto de productos, entre los participantes en la rifa.

La Asociación Pino Regidor y el Ayuntamiento son conscientes de la importancia gastronómica de Matapozuelos y colaboran con los hosteleros y las demás asociaciones de la villa en mantener y potenciar las tradiciones para dar a conocer, conservar y transmitir a las siguientes generaciones sus costumbres y tradiciones. Del mismo modo queremos agradecer a la Diputación de Valladolid y su marca Turismo Provincia de Valladolid, Mucho que ver contigo, por amparar nuestro proyecto dentro del programa de Iniciativas Turísticas de la provincia.