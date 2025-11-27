El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de la jornada, ayer en la Diputación de Valladolid. El Norte

Matapozuelos celebra este fin de semana sus XV Jornadas del Mondongo

La exaltación de la matanza y de los productos del cerdo tomará las calles de la villa el sábado y el domingo

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:37

Matapozuelos celebrará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, sus XV Jornadas del Mondongo, organizadas por el Ayuntamiento de Matapozuelos y la Asociación de la Mujer para el Desarrollo Rural Pino Regidor, y con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid. Estas jornadas son una exaltación de la matanza y de los productos del cerdo. Este año, la vecina de Matapozuelos Julia Gutiérrez Gil recibirá el reconocimiento como Mondonguera Mayor, por su respeto y preservación de las tradiciones de la villa; Virginia García Rollán y Leticia Moyano González recogerán su distinción como Mondongueras Especiales, por su labor como mujeres jóvenes y emprendedoras en el sector cárnico de la Villa, y El Norte de Castilla será nombrado Mondonguero de Honor, como reconocimiento a la visibilidad que ofrece a los pequeños municipios.

Las jornadas arrancan el sábado 29 de noviembre con la ruta de Los Andares del Cerdo, en la que se pueden recorrer restaurantes, mesones y bares de la localidad para degustar las Tapas Mondongueras, todas ellas elaboradas con productos del cerdo. Esta ruta se podrá realizar durante todo el fin de semana. También el sábado, a las 20:00 horas se podrá disfrutar del espectáculo «Cuentos y cantos de lavanderas» a cargo de la compañía Elia & Uxía.

El domingo, todas las actividades se desarrollarán en la Plaza Mayor de la villa, donde se instalará una feria para la venta de productos de la comarca, en la que participarán comerciantes y artesanos. La jornada se inicia a las 11:30 horas con un caldo de bienvenida y la demostración de la matanza tradicional, de la mano del matarife Ramón García. Una vez realizado el chamuscado, colgado y eviscerado del cerdo, las mondongueras mostrarán a los visitantes cómo se realizan las faenas tradicionales del picado de la carne, el peso de las especias, el llenado de los chorizos o la fritura de los chicharrones.

La feria contará con la actuación de Fran Pahino, que llenará la Plaza Mayor de música y buen ambiente.

A las 13:30 horas, se hará entrega de los reconocimientos a la Mondonguera Mayor, Mondongueras Especiales y Mondonguero de Honor 2025. Las jornadas se cerrarán con una degustación de chorizo de matanza, ofrecida por las mondongueras, al precio de 2'50 euros, y el sorteo de un jamón y un cesto de productos, entre los participantes en la rifa.

La Asociación Pino Regidor y el Ayuntamiento son conscientes de la importancia gastronómica de Matapozuelos y colaboran con los hosteleros y las demás asociaciones de la villa en mantener y potenciar las tradiciones para dar a conocer, conservar y transmitir a las siguientes generaciones sus costumbres y tradiciones. Del mismo modo queremos agradecer a la Diputación de Valladolid y su marca Turismo Provincia de Valladolid, Mucho que ver contigo, por amparar nuestro proyecto dentro del programa de Iniciativas Turísticas de la provincia.

